Евгений Исаенко: Отец приучил меня, что Динамо лучше, чем Шахтер

Нападающий молодежных команд "Динамо", 19-летний Евгений Исаенко рассказал о своих первых шагах в футболе и переходе в киевский клуб.

- Вы родились в Виннице и там же начали заниматься футболом. Расскажите, как выбрали для себя этот вид спорта и кто был вашим первым тренером.

- Я начинал играть в Виннице, где жил до 13 лет, прежде чем переехать в Киев в академию "Динамо". Мой отец очень любил футбол, постоянно смотрел матчи по телевизору, болел за "Динамо". Он и приучил меня к тому, что "Динамо" лучше, чем "Шахтер". Я тоже проводил вечера за просмотром футбола, и это мне очень нравилось.

А днем ​​со старшими ребятами играл в футбол на улице. Что-то получалось, что-то – нет, но главное – хотелось играть. Моими первыми тренерами в винницкой футбольной школе были Алексей Рябцев и Сергей Заяц. С ними проводил первые тренировки и делал первые шаги в футболе

- Расскажите, как состоялся ваш переход в "Динамо". Не боялись переезжать в столицу, ведь вам исполнилось тогда всего 14 лет?

- Было немного страшно из-за того, что переходил в новую команду, но мне с детства хотелось играть именно за "Динамо". И когда появился такой шанс, не мог его упустить. Понимал, что нельзя бояться или думать, что что-то не получится. Нужно было сразу показывать все, что умею и на что способен. Были ли другие предложения? Наверное, были. Думал остаться в Виннице или поехать в академию львовских "Карпат". Но когда меня пригласили в "Динамо", был самым счастливым.

- В апреле прошлого года в выездном поединке с "Мариуполем" состоялся ваш дебют за первую команду "Динамо". Хорошо помните ту игру?

- Да, ведь дебютные поединки запоминаются на всю жизнь. Чувствовал волнение, даже не ожидал, что могу выйти на поле и сыграть за первую команду так быстро, в таком раннем возрасте, хотя этого, конечно, хотелось. Помню, тогда был напряженный матч, ничейный счет, а три очка очень нужны. О том, что буду в заявке на поединок, узнал за два дня до него. Я тренировался с юношеской командой, которая именно должна была ехать на игру в Одессу, и уже когда садился в автобус, мне сказали, что остаюсь с первой командой. На следующий день мы вылетели в Мариуполь.

- Вам не показалось, что это шутка или розыгрыш?

- Сначала так и подумал, ведь уже сел в автобус, разложил вещи, а мне говорят: "Выходи, ты летишь с основой завтра". Не поверил, но позже оказалось, что это правда. Отец очень обрадовался, а после матча родственники поздравили меня с дебютом.