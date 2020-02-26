Попов объяснил причину отсутствия динамовцев на награждении чемпионов мира U-20

Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов прокомментировал ситуацию с награждением чемпионов мира U-20 и отсутствие на мероприятии его и своих одноклубников.

Тогда, в декабре, тренер сборной Александр Петраков говорил, что "динамовцев" на награждение не отпустили.

Было мероприятие, но мы на него не попали. Не доехали, - говорит Попов. - У нас была последняя игра с "Десной" 15 декабря. А на следующий день мы с Гио (Цитаишвили, - ред.) полетели. Они решили, что нас не отпускают ...Нам же не сказали! Если бы за месяц предупредили. А то ... за неделю, грубо говоря. А как с билетами? Ну, потом нам награды передали.

Вы же знаете отношение Федерации в "Динамо"? У них ...не слишком хорошие отношения.

Также Денис рассказал, что за победу на чемпионате мира 2019 получил около 30 000 долларов.