Все допинговые скандалы украинского футбола: от Нагорняка до Беседина

После перехода украинского футбола на самостоятельную основу в нем происходило немало всевозможных скандалов. Большинство из них, конечно же, было связано с предвзятым судейством или договорными матчами. Однако не обходилось и без скандалов допинговых. О них невольно вспомнилось после того, как стало известно о годичной дисквалификации нападающего киевского "Динамо" и сборной Украины Артема Беседина.

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Первый подобный случай всколыхнул наше футбольное сообщество еще на исходе прошлого века. Автор этих строк узнал о предстоящей сенсации задолго до ее обнародования. Будучи в Николаеве на матче одноименного спортивного клуба с алчевской "Сталью" 9 ноября 1997 года, после финального свистка подошел к многолетнему наставнику гостей Анатолию Волобуеву. На его лице читалась некоторая озадаченность. "В украинском футболе скоро будет серьезный скандал, - сообщил Анатолий Иванович. - Он связан с допингом". Тогда же я узнал, что это касается одного из футболистов сборной Украины, сдавшего анализ после первого стыкового матча ЧМ-1998 с Хорватией. Кого именно - известно не было.

Время шло, а информация о назревающем скандале нигде не просачивалась. Хотя разговоры в ту пору разные ходили: мол, на допинге попался Юрий Дмитрулин, и теперь в футбольных эшелонах власти якобы ломают голову над тем, как выйти из ситуации с наименьшими последствиями. Ведь всего двумя годами ранее был серьезный скандал с шубами, а тут - новое дело… Так это было или нет, никому доподлинно не известно. Кроме тех, кто оказался вовлечен в этот скандал - будь то вольно или невольно.

Впрочем, вернемся к развитию событий в первом "допинговом деле". Вскоре в СМИ появилась сенсационная новость: в допингпробе игрока сборной Украины Сергея Нагорняка обнаружен запрещенный препарат - бромантан. Федерация футбола Украины тут же вынесла ему наказание, дисквалифицировав до 31 декабря 1999 года. По официальной версии, врач днепропетровского "Днепра" Леонид Левченко посоветовал Нагорняку принять лекарство, которое могло бы избавить футболиста от излишней нервозности и головокружения. Итогом этой оплошности стал длительный игровой простой в карьере футболиста. Правда, срок дисквалификации ему уменьшили, что дало возможность почти на год раньше оказаться в донецком "Шахтере". Зато спустя три года, дабы пресечь возможное влияние тех или иных препаратов на организм спортсменов и избежать подобных просчетов в будущем, в нашем футболе допинговой проблеме стали уделять усиленное внимание. В 2002-м был даже создан специальный комитет, в обязанности которого входили проверки футболистов.

Надо же было такому случиться, чтобы спустя неполный год после "дела Нагорняка" украинский футбол потряс очередной допинговый скандал. В этот раз попался один из ключевых исполнителей львовских "Карпат" Ярослав Хома. Сдав анализ после поединка с киевским "Динамо" в сезоне-2002/03, у него был обнаружено превышение содержания тестостерона в организме в пять с половиной (!) раз. Футболист был дисквалифицирован на семь месяцев, врач "Карпат" был строго предупрежден, а сам клуб оштрафован на 3 000 долларов.

В том же 2003 году ответственные за допингпробы лица наверняка не знали покоя. Так как помимо Хомы в неприятную историю попал и словенский полузащитник полтавской "Ворсклы" Русмин Дедич. После проведенного расследования стало известно, что балканца подвели пищевые добавки, которые он употреблял перед матчем с мариупольским "Ильичевцем". Наказание последовало незамедлительно - шесть месяцев отлучения игрока от футбола и тот же штраф в 3 000 "зеленых" денежных единиц. После этого полтавский клуб решил расторгнуть соглашение с Дедичем, который спустя какое-то время продолжил карьеру на родине в составе "Олимпии" из Любляны.

Спустя два с половиной года допингпроба "подвела" защитника запорожского "Металлурга" Дмитрия Невмываку. Играя в составе молодежной сборной на континентальном первенстве 2006 года в полуфинале со сверстниками Сербии, он и не подозревал о последствиях приема лекарства, прописанного неким эскулапом в поликлинике. Не придав этому значения, молодой игрок не додумался сообщить о назначении ни клубным медикам, ни в сборной. Вынесенное наказание со стороны УЕФА была достаточно суровым - дисквалификация сроком на один год.

Список причин, по которым футболистов отлучают от любимого ремесла на разные сроки, расширил выступавший за симферопольскую "Таврию" Денис Стоян. В весенней части сезона-2007/08, после проигранного домашнего матча днепропетровскому "Днепру", ему было от чего расстроиться дополнительно - в его допингпробе нашли следы не чего-нибудь, а марихуаны. Несмотря на неубедительные заверения игрока о том, что кто-то подмешал в кальян это наркотическое зелье, его дисквалифицировали. Правда, Стоян отделался легким испугом - срок временного пребывания вне футбола составил всего четыре месяца.

Громом среди ясного неба стала информация об игроке харьковского "Металлиста" Валентине Слюсаре, в организме которого были обнаружены следы запрещенного препарата. Скандал имел повышенный резонанс, ведь в ту пору команда Мирона Маркевича все чаще называлась "третьей силой" в украинском футболе. После того, как допингпроба, взятая у спортсмена по окончании полуфинального матча Кубка страны 2008/09 с полтавской "Ворсклой" оказалась не в его пользу, он был наказан. За то, что по совету супруги Слюсар употреблял мочегонные таблетки для снижения веса, ему пришлось отбывать двухмесячную дисквалификацию.

Еще меньшим оказался срок наказания у защитника Антона Шендрика, который чуть больше десяти лет назад по простоте душевной оплошал в ужгородском "Закарпатье". Накануне одного из матчей этой команды выступающий ныне за "Александрию" футболист обратился в одно из медицинских учреждений по поводу обычного насморка. Кто знает, как поступил бы Шендрик, если бы знал, что за прописанный врачом спрей его будут ждать неприятности. Как оказалось, это лекарство входило в список запрещенных, в результате чего допингпроба завершилась дисквалификацией. Правда, всего-навсего в один месяц.

В том же году попался на допинге и грузинский легионер столичного "Арсенала" Лаша Джакобия. В осенней части сезона-2009/10 в составе "канониров" он появлялся нечасто, однако именно на него пал выбор на допинговый контроль после одного из матчей. И надо же такому случиться: анализ показал наличие в организме метадона. В результате разбирательств грузин объяснил его появление в крови в схожем с Денисом Стояном стиле: мол, подмешали. С одним лишь различием: если в случае с симферопольцем был кальян, то в случае с Джакобией - вино, которое он пил в Грузии, снимая стресс в связи со смертью нескольких родственников. Эту причину озвучил глава Спортивно-медицинского комитета ФФУ Вячеслав Попов. Результаты допингпробы привели к дисквалификации игрока на полгода.

Минувшее десятилетие по части допинга наверняка с ужасом вспоминают все болельщики донецкого "Шахтера". Так уж случилось, что за шесть лет было зафиксировано четыре случая, когда допинг-тесты горняков давали положительные результаты.

Первым в этом списке оказался полузащитник Алексей Гай, за плечами которого был не один год в футболе. Но в отличие от опыта игрока, багажа знаний в фармацевтике и допинговой теме ему явно не хватило. Приняв лекарство от простуды, он и не думал, чем это может обернуться. Однако пострадал не Гай, а врач "Шахтера", который не придал этому особого значения. Футболист отделался легким испугом, а клубный эскулап понес не слишком суровое наказание - ему было запрещено в течение полугода находиться в технической зоне.

А вот выступавший в ту пору в составе "Шахтера" вратарь Александр Рыбка, который выиграл конкуренцию у Андрея Пятова, пострадал достаточно серьезно. Как признался склонный к полноте сам футболист, в 2011 году он принимал мочегонное средство фуросемид для похудения, при этом будучи не в курсе, что оно включено в список запрещенных препаратов. В самом начале 2012-го допингпроба дала положительный результат, после чего УЕФА дисквалифицировал Рыбку на два года. С таким решением "Шахтер" был не согласен, однако все апелляции клуба были отклонены.

В 2014 году от совета жены невольно пострадал еще один футболист - полузащитник донецкого "Олимпика" Валерий Лебедь. А принимал он, как казалось тогда, не имеющий серьезных последствий для допинговых комиссий препарат - тенорик (это таблетки для нормализации давления). Но на деле все оказалось иначе. Проверка показала, что за наличие в крови Лебедя следов запрещенного средства он должен нести ответственность. Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ наказал "олимпийца" отстранением от футбола на четыре месяца, с чем согласились коллеги из ФИФА. После истечения срока дисквалификации футболист так и не смог найти свою команду, ненадолго появляясь в командах Ровно, Сум и Житомира.

На следующий год неприятности ждали бразильского легионера "Шахтера" Фреда. Он попался на допинге во время выступлений за национальную сборную на Кубке Америки, после чего его дисквалифицировали. Причем, в два захода. Сказать, что вокруг этого разгорелся масштабный сыр-бор - значит, ничего не сказать. Долгое время во всевозможных разбирательствах и дискуссиях, в которых были задействованы представители футбольных структур разного масштаба, допинговая организаця WADA и юристы, ломалось много копий. В итоге Фред на протяжении двух лет вынужден был находиться на обочине большого футбола. Стоит отдать должное бразильцу, который не сломался от такого испытания, продолжив играть на высоком уровне. Теперь, как известно, он радует болельщиков английского "Манчестер Юнайтед".

Не обошла стороной допинговая проблема и провинциальную "Александрию". Выяснилось, что в ходе осенней части сезона-2016/17 ее защитник Станислав Микицей принимал запрещенный препарат. Для команды Владимира Шарана, никогда прежде не нарушавшей установленных норм WADA, это стало шоком. Как оказалось, таблетки от гипертонии, которые употреблял футболист, являются стимулирующим средством, что и повлекло дисквалификацию. Антидопинговый комитет ФИФА ввел бан на выступления Микицея в каких-либо соревнованиях сроком на полтора года. В этой связи стоит снять шляпу перед президентом "Александрии" Сергеем Кузьменко, который на протяжении всего периода отлучения игрока выплачивал ему зарплату. Однако вынужденный простой, судя по всему, стал непростым испытанием для Микицея, который после завершения дисквалификации не смог вернуться на прежний уровень. Спустя какое-то время он уехал поиграть за латвийскую "Елгаву", но вскоре вернулся в Украину, трудоустроившись в первой лиге - в одесском "Черноморце".

Очередной допинговый удар спустя два года вновь потряс "Шахтер". В этот раз в скандале был замешан не кто-нибудь, а капитан и ветеран донецкого клуба Дарио Срна. Побивший многие клубные рекорды хорват был уличен в применении запрещенного препарата. В марте 2017-го в Национальном антидопинговом центре Украины сообщили, что в несоревновательный период в допингпробе футболиста были выявлены "нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля". А вот последствия были типичными - длительные разбирательства со звонками, встречами и бумажной волокитой. Какого-то конкретного наказания хорвату тогда не последовало, однако он заявил, что приостанавливает свои выступления за "Шахтер", дабы сконцентрироваться на защите своей чести в соответствующих инстанциях. Об этом клуб сообщил на своем сайте спустя полгода со дня взятия допингпробы. А еще через пять месяцев, в феврале 2018-го, Национальный антидопинговый центр Украины обнародовал вердикт по Срне: дисквалификация на полгода. К моменту истечения срока наказания хорватский легионер уже находился в Италии, где подписал контракт с "Кальяри". В его составе Срна дебютировал спустя четыре дня после окончания дисквалификации - 26 августа 2018 года. А спустя год после появления на итальянской земле вернулся в "Шахтер" в качестве тренера. В этой роли балканец работает и поныне.

Ко всем проблемам и ляпам "Черноморца", который за последние пять лет едва ли не ежемесячно удивляет ими футбольную Украину, в начале сезона-2018/19 добавилась и допинговая тема. Связана она была с молодым футболистом Артемом Ярмоленко, который приняв участие в стартовом поединке против "Олимпика", неожиданно исчез с поля зрения болельщиков. А вскоре выяснилось, что исчез он и из Одессы. Причем, вовсе не случайно - из-за допинговой темы, грозившей ему двухлетней дисквалификацией. Как ни пытались в "Черноморце" всячески скрывать этот факт, все вылезло наружу. Да и могло ли быть по-другому в Одессе, где любая информация в мгновенье ока облетает весь город. К тому же, давнюю, как мир, поговорку "Шила в мешке не утаишь" тоже ведь никто не отменял. Когда в конце осеннего отрезка чемпионата на одной из послематчевых пресс-конференций автор этих строк задал вопрос о ситуации с Ярмоленко главному тренеру "Черноморца" Ангелу Червенкову, тот мастерски уклонился от прямого ответа и "перевел стрелки": "Я знаю, что он лечится, - слукавил болгарин. - Только руководство может дать точный, окончательный ответ. У него такая травма, которую я не могу обсуждать".

А тем временем стало известно, что августовский допинг-тест Артема Ярмоленко дал положительный результат. Выяснилось, что Ярмоленко применял остарин, запрещенный WADA с января 2018 года. Вот и решили в "Черноморце" от греха подальше отправить футболиста в Киев - "дабы чего не вышло". Когда же в начале весенней части сезона Червенкову был задан вопрос "Что с Ярмоленко? Он куда-то пропал, о нем ничего не слышно…", он вновь увильнул от невыгодного для него и клуба ответа: "Не думаю, что это самая интересная тема".

Не прошло и полтора года после ситуации с однофамильцем украинского легионера английского "Вест Хэма", как мы узнали о допинговой проблеме Артема Беседина, который, напомним, дисквалифицирован УЕФА на один год. Допингпроба нападающего киевского "Динамо", взятая после выездного поединка Лиги Европы со шведским "Мальме", показала наличие в его организме запрещенного препарата. Комиссия, занимавшаяся изучением всех нюансов этого дела, признала, что вина лежит не на Беседине. Но от этого ни самому игроку, ни "Динамо", ни сборной Украины, понесшей чуть раньше потерю в линии атаки из-за травмы Романа Яремчука, ничуть не легче.