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Денис Попов: Как бороться с коронавирусом? Дедовским методом. Нам на базе дают лук, чеснок, свежие овощи

Премьер-лига
(1 голосов)

У Динамо есть свой метод борьбы с заразой

Денис Попов: Как бороться с коронавирусом? Дедовским методом. Нам на базе дают лук, чеснок, свежие овощи
Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов рассказал, что он знает о коронавирусе.

"Коронавирус – это проблема всего мира. Если это не раздуто. Допустим, как в Австралии были эти пожары. Люди, которые там живут, говорили, что там более-менее все нормально. Да, были пожары, но больше это было раздуто. С вирусом так тоже может быть.

Я знаю, что это пошло из Китая. Еще не придумали вакцину. Говорят, что, может, кто-то специально это использовал, как оружие. А как лечить его? Дедовским методом.

Нам дают чеснок, лук. На базе ставят свежие овощи: помидоры, огурцы, лук зеленый свежий", – сказал Попов.

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В статье: Динамо (Киев) Денис Попов
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Источник:
ОТДУШИВДУШУ

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Комментарии (3)
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Казантюк (Александрия)
26.02.2020 в 23:58
Чеснок кстати из Китая везут:)))
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0
0
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
26.02.2020 в 23:15
Блин, он футболист , а не медик, что вы от человека хотите ? Чтоб он рассказал, что вирусы не лечатся и о бактериологической защите???
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0
-1
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okolegko (Київ)
26.02.2020 в 23:03
Аплодую стоячи, сидячи і лежачі. Звичайно, не він це придумав, але все абсолютно правильно
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0
-1

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