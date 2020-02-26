Денис Попов: Как бороться с коронавирусом? Дедовским методом. Нам на базе дают лук, чеснок, свежие овощи

Защитник "Динамо" Денис Попов рассказал, что он знает о коронавирусе.

"Коронавирус – это проблема всего мира. Если это не раздуто. Допустим, как в Австралии были эти пожары. Люди, которые там живут, говорили, что там более-менее все нормально. Да, были пожары, но больше это было раздуто. С вирусом так тоже может быть.

Я знаю, что это пошло из Китая. Еще не придумали вакцину. Говорят, что, может, кто-то специально это использовал, как оружие. А как лечить его? Дедовским методом.

Нам дают чеснок, лук. На базе ставят свежие овощи: помидоры, огурцы, лук зеленый свежий", – сказал Попов.