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УПЛ объявила лучшего игрока 20-го тура

Премьер-лига
(1 голосов)

Автор хет-трика

УПЛ объявила лучшего игрока 20-го тура
Новина українською

Экспертный совет Украинской Премьер-Лига определил самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 20-го тура.

На этот раз в совет входили Артур Валерко, Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Йожеф Сабо, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

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По итогам голосования победу одержал нападающий "Днепра-1" Владислав Супряга, который в матче с "Динамо" сделал хет-трик.

Он набрал 7 голосов, а форвард "Ворсклы" Руслан Степанюк - 2.

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В статье: Руслан Степанюк УПЛ Владислав Супряга
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Источник:
УПЛ

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