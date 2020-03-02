УПЛ объявила лучшего игрока 20-го тура

Экспертный совет Украинской Премьер-Лига определил самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 20-го тура.

На этот раз в совет входили Артур Валерко, Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Йожеф Сабо, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.

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По итогам голосования победу одержал нападающий "Днепра-1" Владислав Супряга, который в матче с "Динамо" сделал хет-трик.

Он набрал 7 голосов, а форвард "Ворсклы" Руслан Степанюк - 2.