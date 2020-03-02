Премьер-лига
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УПЛ объявила лучшего игрока 20-го тура
Автор хет-трика
Экспертный совет Украинской Премьер-Лига определил самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 20-го тура.
На этот раз в совет входили Артур Валерко, Олег Венглинский, Геннадий Орбу, Виктор Грачев, Александр Сопко, Степан Юрчишин, Йожеф Сабо, Анатолий Чанцев, Игорь Яворский.
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По итогам голосования победу одержал нападающий "Днепра-1" Владислав Супряга, который в матче с "Динамо" сделал хет-трик.
Он набрал 7 голосов, а форвард "Ворсклы" Руслан Степанюк - 2.
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Источник:УПЛ
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