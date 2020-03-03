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Вербич: Миколенко - топ, новый Шевченко, миллионов 40 уже стоит
Хавбек "Динамо" Беньямин Вербич высказался о игре своего одноклубника Виталия Миколенко.
"Миколенко мне постоянно за спину бегает, а я ему передачи не отдаю. Что он обо мне думает...
Но я шучу. Миколенко - топ. Новый Шевченко, миллионов 40 уже стоит", - сказал Вербич в проекте "Неизвестное "Динамо".
Интересно, что Тransfermarkt оценивает Виталия Миколенко в 10 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек в 27-матчах за "Динамо" забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.
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Источник:Youtube-канал Динамо
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Комментарии (5)
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аалекс ( Крым)
03.03.2020 в 18:02
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ПетроФ (Луцьк)
03.03.2020 в 17:38
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simargl (Чернигов)
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ПетроФ (Луцьк)
03.03.2020 в 17:52
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SD123 (Ясиноватая)
03.03.2020 в 17:30
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