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Вербич: Миколенко - топ, новый Шевченко, миллионов 40 уже стоит

Премьер-лига
(1 голосов)
Вербич: Миколенко - топ, новый Шевченко, миллионов 40 уже стоит
Новина українською

Хавбек "Динамо" Беньямин Вербич высказался о игре своего одноклубника Виталия Миколенко.

"Миколенко мне постоянно за спину бегает, а я ему передачи не отдаю. Что он обо мне думает...

Но я шучу. Миколенко - топ. Новый Шевченко, миллионов 40 уже стоит", - сказал Вербич в проекте "Неизвестное "Динамо".

Интересно, что Тransfermarkt оценивает Виталия Миколенко в 10 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек в 27-матчах за "Динамо" забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

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В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Комментарии (5)
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аалекс ( Крым)
03.03.2020 в 18:02
Разницу с Тransfermarkt в 30 млн Вербич из своих добавит?
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0
-1
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ПетроФ (Луцьк)
03.03.2020 в 17:38
Була би Україна членом ЄС, тоді хоч зараз дали би 25-30 лямів. а так максимум 15.((
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+1
-1
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simargl (Чернигов)
03.03.2020 в 17:38
Рассмешили)))... топ??? Ну если Колосу сегодня не проиграют, то миллионов 100 ... не меньше !!!)))
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+1
-2
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ПетроФ (Луцьк)
03.03.2020 в 17:52
чудо, ти хоч один матч збірної дивився? чи всі твої знання футболу основані на перегляді таблиці чемпіонату України?
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+1
-1
SD123 (Ясиноватая)
03.03.2020 в 17:30
к концу этого года, будет стоить 5 млн.
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+2
-2

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