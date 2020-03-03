Вербич: Миколенко - топ, новый Шевченко, миллионов 40 уже стоит

Хавбек "Динамо" Беньямин Вербич высказался о игре своего одноклубника Виталия Миколенко.

"Миколенко мне постоянно за спину бегает, а я ему передачи не отдаю. Что он обо мне думает...

Но я шучу. Миколенко - топ. Новый Шевченко, миллионов 40 уже стоит", - сказал Вербич в проекте "Неизвестное "Динамо".

Интересно, что Тransfermarkt оценивает Виталия Миколенко в 10 миллионов евро. В текущем сезоне хавбек в 27-матчах за "Динамо" забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.