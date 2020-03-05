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Цифры Динамо: юбилейная победа Михайличенко и лидерство Цыганкова

Премьер-лига
(1 голосов)

Лучший бомбардир среди действующих игроков

Цифры Динамо: юбилейная победа Михайличенко и лидерство Цыганкова
Новина українською

Для наставника "Динамо" Алексея Михайличенко победа над "Колосом" (2:0) в 21 туре стала 100-й в тренерской карьере.

Под его руководством динамовцы, как сообщает sport.ua, выиграли 88 официальных матчей: 62 - в чемпионатах Украины, 16 - в Кубке Украины и 10 - в еврокубках (9 - в Лиге чемпионов и 1 - в Лиге Европы). А национальная сборная - 12 (6 - в отборочном турнире чемпионата мира, 4 - в товарищеских встречах и 2 - на международном турнире).

Вингер "Динамо" Виктор Цыганков впервые отыграл весь матч после травмы, из-за которой он пропустил весь игровой и тренировочный подготовительный цикл.

Гол в ворота "Колоса" стал для Цыганкова 8-м в этом сезоне УПЛ. По этому показателю он догнал лучших снайперов команды Артема Беседина и Беньямина Вербича.

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Учитывая то, что Беседин дисквалифицирован, замечает официальный сайт "Динамо", борьба за титул лучшего бомбардира команды в УПЛ развернется между левым и правым вингерами.

Также Цыганков увеличил свой отрыв от ближайшего преследователя в списке лучших бомбардиров "Динамо" в УПЛ среди действующих игроков.

ТОП-5 лучших снайперов "Динамо" в УПЛ среди действующих игроков (без учета отданных в аренду)

1. Виктор Цыганков - 42 мяча (98 матчей)
2. Артем Беседин - 25 мячей (71 матч)
3. Беньямин Вербич - 19 мячей (49 матчей)
4. Виталий Буяльский - 16 мячей (115 матчей)
5. Сергей Сидорчук - 11 мячей (139 матчей)

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В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев) Артем Беседин Виктор Цыганков
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Комментарии (1)
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v.grischuk (Винница)
05.03.2020 в 11:23
Ай да Михайличенко)))
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