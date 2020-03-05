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Координатор допинг-контроля УАФ: Беседин принял запрещенный препарат из-за ошибки врача

Премьер-лига
(1 голосов)

Доктор Динамо перепутал блистеры

Координатор допинг-контроля УАФ: Беседин принял запрещенный препарат из-за ошибки врача
Новина українською

Координатор допинг-контроля УАФ Максим Бецко рассказал о нарушении антидопинговых правил форвардом "Динамо" Артемом Бесединым, который был дисквалифицирован УЕФА на 1 год.

"В допинг-пробе футболиста был обнаружен фонтурацетам. Стимулятор, увеличивающий мозговую активность и психическую энергию. При небольших дозах он просто увеличивает психическую активность и память.

По сообщению, которое нам пришло, этот препарат попал в организм футболиста случайно, потому что была перепутана таблетка. Вместо таблетки от головной боли доктор вручил этот препарат.

По одной из версий, у него в одном и том же кармане были таблетки кетанова и фонтурацетама, а он просто перепутал блистеры", – сказал Бецко в комментарии ТК "Футбол".

Напомним, что Беседин провалил допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против "Мальме" (3:4). В январе "Динамо" временно отстранило главврача от работы с первой командой.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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kapkan (Луганск)
05.03.2020 в 18:37
Конечно, виноват врач. Он, чисто по своей инициативе в аптечке хранит не Спазмалгон, а запрещённые препараты и всем ходит по базе и раздает. Он во всем виноват,а не "никакой недонападающий".
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balamyt (Boston)
05.03.2020 в 17:58
Я считаю что в такой ситуации...Беседин ни при чем...Нужно добится оправдательного приговора...А врача,за халатность ,лишить на год врачебного лайсенса...Вот такие врачи из-за врачебных ошибок и убивают пациентов...Это человеческий фактор...к сожалени.
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Spokoyno (Киев)
05.03.2020 в 18:18
Ну Беседіна виправдати, а лікаря ... розстріляти в будь-якому випадку не вийде. А от питання, чому лікар на базі носить болезаспокійлеві таблетки, які у спорті відносяться до допінгу?!? Оце дійсно проблема. Навіть якщо для себе.
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+1
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Alex.696 (Немирів)
05.03.2020 в 18:37
У випадках, коли у допінгу вина лікаря, то такого лікаря відлучають від спорту пожиттєво. Якось так.
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Инспектор ( )
05.03.2020 в 17:49
Вы только подумайте над этой версией- врач футбольной команды носит в кармане фонтурацетам, допинг. Якобы от головной боли!? Других таблеток он не знает
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-1
Лекарь (село Дарница)
05.03.2020 в 18:09
Подразумевается, что глав.врач команды, господин Миронов, сам принимал таблетки для мозговой активности. Он ведь уже пожилой человек.
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