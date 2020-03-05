Координатор допинг-контроля УАФ: Беседин принял запрещенный препарат из-за ошибки врача

Координатор допинг-контроля УАФ Максим Бецко рассказал о нарушении антидопинговых правил форвардом "Динамо" Артемом Бесединым, который был дисквалифицирован УЕФА на 1 год.

"В допинг-пробе футболиста был обнаружен фонтурацетам. Стимулятор, увеличивающий мозговую активность и психическую энергию. При небольших дозах он просто увеличивает психическую активность и память.

По сообщению, которое нам пришло, этот препарат попал в организм футболиста случайно, потому что была перепутана таблетка. Вместо таблетки от головной боли доктор вручил этот препарат.

По одной из версий, у него в одном и том же кармане были таблетки кетанова и фонтурацетама, а он просто перепутал блистеры", – сказал Бецко в комментарии ТК "Футбол".

Напомним, что Беседин провалил допинг-тест после выездного матча группового этапа Лиги Европы против "Мальме" (3:4). В январе "Динамо" временно отстранило главврача от работы с первой командой.