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Кабаев указал на недостатки Зари в матче с Львовом
Те, на которые обращал в перерыве внимание Скрипник
Нападающий луганской "Зари" Владислав Кабаев прокомментировал победу своей команды в матче с ФК "Львов" (2:0).
Влад не считает игру легкой или проходной и замечает, что иначе можно было бы говорить, если бы забили быстрый гол.
Обычная игра, что-то забили, что-то нет. Положительные эмоции, потому что победа - это всегда хорошо. Пытаемся такие команды проходить. Потому что если хотим оставаться там, где находимся сейчас в таблице, должны выигрывать такие матчи.
Следующая игра такая же. Идем от матча к матчу, стараемся выполнять задания. А того, что будет легко - никто не обещал.
Первый тайм матча с ФК "Львов" в исполнении "Зари" был как минимум не лучший - в конце 45-минутки команда едва не пропустила, луганчан спасла штанга. В перерыве коуч Виктор Скрипник внес коррективы.
Удавалось начинать атаки, в центре завязывалась игра, а вот последнего паса не хватало. Тренер сказал быть агрессивными, брать игру на себя и зарабатывать штрафные. Добавили в этом аспекте и реализовали свои моменты.
Ставлю себе задачу, чтобы забивать больше - я нападающий и это моя работа. Имею эти моменты легко реализовывать, поэтому ...
Еще есть над чем работать. Хотя я доволен тем, что забиваю.
Три матча за неделю? Накопилось немало эмоций, тяжело физически и психологически. Но мы играли в еврокубках и это уже проходили. На насыщенный график не стоит списывать какие-то свои ошибки.