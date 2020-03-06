Кабаев указал на недостатки Зари в матче с Львовом

Нападающий луганской "Зари" Владислав Кабаев прокомментировал победу своей команды в матче с ФК "Львов" (2:0).

Влад не считает игру легкой или проходной и замечает, что иначе можно было бы говорить, если бы забили быстрый гол.

Обычная игра, что-то забили, что-то нет. Положительные эмоции, потому что победа - это всегда хорошо. Пытаемся такие команды проходить. Потому что если хотим оставаться там, где находимся сейчас в таблице, должны выигрывать такие матчи. Следующая игра такая же. Идем от матча к матчу, стараемся выполнять задания. А того, что будет легко - никто не обещал.

Первый тайм матча с ФК "Львов" в исполнении "Зари" был как минимум не лучший - в конце 45-минутки команда едва не пропустила, луганчан спасла штанга. В перерыве коуч Виктор Скрипник внес коррективы.