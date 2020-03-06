Арвеладзе: Для меня поединок с Зарей это обычный матч. Никакой принципиальности

Полузащитник "Десны" Леван Арвеладзе рассказал о своем первом голе после возвращения в черниговскую команду (в ворота "Олимпика") и о предстоящей встрече с бывшей командой – "Зарей".

- Ты забил первый гол после возвращения в "Десну", причем прямым ударом со штрафного от перекладины. Так и планировал?

- Планировал подавать в створ ворот, а там уж как получится, или сам залетит, или кто-то головой подправит. Получилось забить, это принесло команде победу, поэтому очень приятно. Приветствую и партнеров, и болельщиков с этим успехом.

- Матч против "Зари" через два дня. В каком физическом состоянии команда?

- Играть через 2 дня на третий несколько матчей - тяжело. Впрочем, это не может быть оправданием. На каждую игру мы будем выходить и отдаваться на поле на 100 процентов, делать все для победы. Усталость - усталостью, а надо добиваться результата.

- Насколько для тебя будет принципиальным противостояние с луганчанами?

- Для меня это будет обычный матч. Никакой принципиальности. Просто нам надо побеждать каждого соперника, независимо от того, кто перед тобой.

- Скорее всего, ты хорошо знаешь если не всех, то почти всех игроков "Зари". Кто из них наиболее опасен?

- В луганской команде собраны хорошие футболисты, и надо внимательно играть против всех. Это футбол и тут сложно угадать как вернется игра и от кого и куда мяч может залететь... Надо контролировать игру и делать все, чтобы победить.