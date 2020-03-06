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Новичок Динамо Бенито получил травму в матче чемпионата U-21

Премьер-лига
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Характер и сроки восстановления пока что неизвестны

Новичок Динамо Бенито получил травму в матче чемпионата U-21
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Зимний новичок "Динамо" Бенито получил повреждение в сегодняшней встрече молодежной команды "бело-синих" против сверстников из "Александрии".

Нигериец вышел в стартовом составе, но был вынужден попросить замену уже на 40-й минуте.

Характер травмы и ориентировочные сроки возвращения Бенито в строй не сообщаются.

Также отметим, что матч завершился ничьей 2:2.

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В статье: Динамо (Киев) Бенито
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Источник:
ФК Динамо

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