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Новичок Динамо Бенито получил травму в матче чемпионата U-21
Характер и сроки восстановления пока что неизвестны
Зимний новичок "Динамо" Бенито получил повреждение в сегодняшней встрече молодежной команды "бело-синих" против сверстников из "Александрии".
Нигериец вышел в стартовом составе, но был вынужден попросить замену уже на 40-й минуте.
Характер травмы и ориентировочные сроки возвращения Бенито в строй не сообщаются.
Также отметим, что матч завершился ничьей 2:2.
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Источник:ФК Динамо
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