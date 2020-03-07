Александрия - Динамо 1:3. Жесткое столкновение

Соперники выходили на матч, уже зная результат поединка между непосредственными конкурентами - "Десной" и "Зарей". Луганчане в Чернигове проиграли, поэтому у "Динамо" появлялся прекрасный шанс вернуться на второе место. Впрочем, "Александрия" за последние пару лет существенно приблизилась к киевлянам (бело-синие активно двигались навстречу), поэтому от команды Владимир Шаран ожидали боя. И она оправдала надежды, пусть и не добыла для себя приемлемый результат - победа далась фавориту весьма непросто.

Хотя "Александрия" играет без Ковальца почти всю зиму и первые четыре весенние туры, найти эффективную замену Кириллу Владимир Шаран пока не может. На этот раз третьим игроком в центре поля рядом с Довгим и Гречишкиным стал Гордиенко. Расчет был на то, чтобы за счет работоспособности Артема и Алексея выиграть у киевлян центр поля и не дать им возможности спокойно начинать собственные атаки. Интересно, что на этот раз справа в защите вышел Лучкевич, который обычно играет в полузащите. Валерий должен был сдерживать Миколенко с Вербичем и за счет своей реактивной скорости врываться за спину Виталию. Выше него располагался Задерака, тогда как на противоположном краю действовала связка Стецков - Третьяков. Ситало традиционно играл на острие, пару центральных защитников сформировали Бухал и Дубра.

Состав от Алексея Михайличенко был в целом привычным. Перед игрой вопросы были по центрфорварду - Соль забил в прошлом туре, но тренер сделал ставку на Русина. Дуелунд в этот раз остался на скамейке запасных, поэтому помогать единственному форварду из глубины поля должен был или Буяльский, или Шепелев. Караваев в отсутствие Цыганкова занял место на правом фланге полузащиты, Вербич атаковал слева.

Дебют встреча отличился плотной борьбой в центре поля, активным прессингом (особенно со стороны хозяев) и отсутствием хотя бы намека на опасность у обоих ворот. Первый момент датирован только 20-й минутой, когда киевлян едва ли не впервые попытались разыграть комбинацию по центру. До этого зона перед штрафной "Александрии" фактически была пустой, киевляне постоянно пытались прорваться по флангам. Так вот момент возник после того, как Вербич неожиданно оказался в центре, обыгрался с Шепелевым и пробил на входе в штрафную - Панькив парировал.

Ответ "Александрии" была мгновенной - розыгрыш углового завершился скидкой Стецкова на Лучкевича, но Валерий зарядил выше ворот с 12-ти метров. Вскоре после еще одного корнера уже головой пробивал Довгий (в борьбе с Миколенко) - Бущан поймал мяч под перекладиной. В этот период трудно было отдать кому-то предпочтение - "Александрия" за счет огромного желания затягивала "Динамо" в свою игру, в которой киевлянам было крайне непросто создать что-то рациональное. Лишь в конце тайма открыть счет мог Русин - Назарий хорошо принял подачу от Караваева, но пробил мимо дальнего угла со средней дистанции. "Александрия" могла бы повести в счете, если бы Ситало или Задерака успели на прострел Стецкова - мяч фактически пролетел параллельно линии ворот.

Когда же пошла 45-я минута первого тайма, "Динамо" все же достигло успеха благодаря угловому. После подачи мяч от Попова улетел на дальнюю штангу, оттуда Миколенко прострелил, а Шабанов с нескольких метров переправил в ворота, поздравив самого себя с 28-м днем ​​рождения.

Засчитанный Юрием Можаровским гол изрядно разозлил капитана "Александрии" Юрия Панькива, за что тот получил желтую карточку. За эмоции был предупрежден и Владимир Шаран. Вот только понять, что именно спровоцировало такую ​​реакцию александрийцев, трудно. Повтор не показал каких-то спорных моментов во время гола.

А вот с решением показать вторую желтую Алексею Довгому, когда тот пытался пробить в падении через себя, тогда как Попов пошел на мяч головой, выглядит немного поспешным. Формально - опасная игра, если вспомнить "дух игры", о котором любят говорить арбитры старшего поколения - "Динамо" на ровном месте получило численное преимущество на весь второй тайм.

Впрочем, сначала удаление никак не отразилось на игре хозяев. Более того, уже в меньшинстве они создали свой лучший момент - Третьяков выполнил подачу с фланга, а Задерака опередил Миколенко и пробил головой под перекладину, однако Бущан среагировал и перевел мяч на угловой. Градус эмоций заметно повышался, не снизил его и второй гол "Динамо" - Шепелева удачно запустили в штрафную, Владимир выполнил подачу от лицевой линии, а Буяльский в падении пробил головой мимо Панькива - 0:2.

Однако уже через минуту "Александрия" ответила своим голом. Юрий Можаровский назначил пенальти за похожий эпизод с удалением Довгого - Ситало шел на мяч головой, Сидорчук поднял ногу выше пояса. Гречишкин пробил безупречно. А вот когда во время прострела Лучкевича во вратарской площадке упал Ситало в борьбе с Шабановым, арбитр не решился второй раз за три минуты указать на точку. Возможно, ему бы помог видеоассистент, однако, напомним, оказалось, что стадион "Ника" пока не приспособлен к работе с высокими футбольными технологиями.

Это была кульминация. Силы александрийцев оказались не безграничными. Постепенно они начали отдавать территорию, хотя большое желание обеих сторон достичь результата провоцировало жесткую игру. Например, подкат Кадири (заменил травмированного Сидорчука) против Лучкевича, после которого Валерий попросил замену, или разборки Стецкова с Караваевым на противоположном фланге. В конце концов, "Динамо" взяло ситуацию под всей контроль и на 85-й минуте окончательно убило надежды "Александрии" - быстрая контратака завершилась прострелом Пиварича, вышедшего на замену. Шепелев пробил в штангу, а Миколенко вторым темпом попал в нижний угол.

1:3 - это было классическое столкновение характеров, в котором более высокое мастерство отдельных исполнителей "Динамо" сыграла ключевую роль. Киевляне начнут вторую часть чемпионата на втором месте, тогда как "Александрии" придется изрядно постараться, чтобы вернуться в гонку хотя бы за бронзу.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур

7 марта. Александрия. Стадион "Ника"

"Александрия" - "Динамо" 1:3

Голы: Гречишкин 62 пен. - Шабанов 45, Буяльский 60, Миколенко 85

"Александрия": Панькив - Лучкевич (Пашаев 72), Бухал, Дубра, Стецков - Гречишкин, Довгий - Задерака (Протасов 63), Гордиенко (Грицук 46), Третьяков - Ситало

Тренер: Владимир Шаран

"Динамо": Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук (Кадири 68), Буяльский (Дуелунд 87) - Караваев, Шепелев, Вербич - Русин (Пиварич 84)

Тренер: Алексей Михайличенко

Арбитр: Юрий Можаровский

Предупреждения: Задерака 17 Стецков 31 Долгое 36, Панькив 45, Шаран 45 + 2 - Сидорчук 49, Миколенко 52, Караваев 78

Удаление: Довгий 48 (вторая желтая)