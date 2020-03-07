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Александрия - Динамо 1:3. Жесткое столкновение

Премьер-лига
(3 голосов)

Киевляне возвращаются на второе место

Александрия - Динамо 1:3. Жесткое столкновение
Сергій Швець Автор UA-Футбол
Новина українською

Соперники выходили на матч, уже зная результат поединка между непосредственными конкурентами - "Десной" и "Зарей". Луганчане в Чернигове проиграли, поэтому у "Динамо" появлялся прекрасный шанс вернуться на второе место. Впрочем, "Александрия" за последние пару лет существенно приблизилась к киевлянам (бело-синие активно двигались навстречу), поэтому от команды Владимир Шаран ожидали боя. И она оправдала надежды, пусть и не добыла для себя приемлемый результат - победа далась фавориту весьма непросто.

Хотя "Александрия" играет без Ковальца почти всю зиму и первые четыре весенние туры, найти эффективную замену Кириллу Владимир Шаран пока не может. На этот раз третьим игроком в центре поля рядом с Довгим и Гречишкиным стал Гордиенко. Расчет был на то, чтобы за счет работоспособности Артема и Алексея выиграть у киевлян центр поля и не дать им возможности спокойно начинать собственные атаки. Интересно, что на этот раз справа в защите вышел Лучкевич, который обычно играет в полузащите. Валерий должен был сдерживать Миколенко с Вербичем и за счет своей реактивной скорости врываться за спину Виталию. Выше него располагался Задерака, тогда как на противоположном краю действовала связка Стецков - Третьяков. Ситало традиционно играл на острие, пару центральных защитников сформировали Бухал и Дубра.

Состав от Алексея Михайличенко был в целом привычным. Перед игрой вопросы были по центрфорварду - Соль забил в прошлом туре, но тренер сделал ставку на Русина. Дуелунд в этот раз остался на скамейке запасных, поэтому помогать единственному форварду из глубины поля должен был или Буяльский, или Шепелев. Караваев в отсутствие Цыганкова занял место на правом фланге полузащиты, Вербич атаковал слева.

Дебют встреча отличился плотной борьбой в центре поля, активным прессингом (особенно со стороны хозяев) и отсутствием хотя бы намека на опасность у обоих ворот. Первый момент датирован только 20-й минутой, когда киевлян едва ли не впервые попытались разыграть комбинацию по центру. До этого зона перед штрафной "Александрии" фактически была пустой, киевляне постоянно пытались прорваться по флангам. Так вот момент возник после того, как Вербич неожиданно оказался в центре, обыгрался с Шепелевым и пробил на входе в штрафную - Панькив парировал.

Ответ "Александрии" была мгновенной - розыгрыш углового завершился скидкой Стецкова на Лучкевича, но Валерий зарядил выше ворот с 12-ти метров. Вскоре после еще одного корнера уже головой пробивал Довгий (в борьбе с Миколенко) - Бущан поймал мяч под перекладиной. В этот период трудно было отдать кому-то предпочтение - "Александрия" за счет огромного желания затягивала "Динамо" в свою игру, в которой киевлянам было крайне непросто создать что-то рациональное. Лишь в конце тайма открыть счет мог Русин - Назарий хорошо принял подачу от Караваева, но пробил мимо дальнего угла со средней дистанции. "Александрия" могла бы повести в счете, если бы Ситало или Задерака успели на прострел Стецкова - мяч фактически пролетел параллельно линии ворот.

Когда же пошла 45-я минута первого тайма, "Динамо" все же достигло успеха благодаря угловому. После подачи мяч от Попова улетел на дальнюю штангу, оттуда Миколенко прострелил, а Шабанов с нескольких метров переправил в ворота, поздравив самого себя с 28-м днем ​​рождения.

Засчитанный Юрием Можаровским гол изрядно разозлил капитана "Александрии" Юрия Панькива, за что тот получил желтую карточку. За эмоции был предупрежден и Владимир Шаран. Вот только понять, что именно спровоцировало такую ​​реакцию александрийцев, трудно. Повтор не показал каких-то спорных моментов во время гола.

А вот с решением показать вторую желтую Алексею Довгому, когда тот пытался пробить в падении через себя, тогда как Попов пошел на мяч головой, выглядит немного поспешным. Формально - опасная игра, если вспомнить "дух игры", о котором любят говорить арбитры старшего поколения - "Динамо" на ровном месте получило численное преимущество на весь второй тайм.

Впрочем, сначала удаление никак не отразилось на игре хозяев. Более того, уже в меньшинстве они создали свой лучший момент - Третьяков выполнил подачу с фланга, а Задерака опередил Миколенко и пробил головой под перекладину, однако Бущан среагировал и перевел мяч на угловой. Градус эмоций заметно повышался, не снизил его и второй гол "Динамо" - Шепелева удачно запустили в штрафную, Владимир выполнил подачу от лицевой линии, а Буяльский в падении пробил головой мимо Панькива - 0:2.

Однако уже через минуту "Александрия" ответила своим голом. Юрий Можаровский назначил пенальти за похожий эпизод с удалением Довгого - Ситало шел на мяч головой, Сидорчук поднял ногу выше пояса. Гречишкин пробил безупречно. А вот когда во время прострела Лучкевича во вратарской площадке упал Ситало в борьбе с Шабановым, арбитр не решился второй раз за три минуты указать на точку. Возможно, ему бы помог видеоассистент, однако, напомним, оказалось, что стадион "Ника" пока не приспособлен к работе с высокими футбольными технологиями.

Это была кульминация. Силы александрийцев оказались не безграничными. Постепенно они начали отдавать территорию, хотя большое желание обеих сторон достичь результата провоцировало жесткую игру. Например, подкат Кадири (заменил травмированного Сидорчука) против Лучкевича, после которого Валерий попросил замену, или разборки Стецкова с Караваевым на противоположном фланге. В конце концов, "Динамо" взяло ситуацию под всей контроль и на 85-й минуте окончательно убило надежды "Александрии" - быстрая контратака завершилась прострелом Пиварича, вышедшего на замену. Шепелев пробил в штангу, а Миколенко вторым темпом попал в нижний угол.

1:3 - это было классическое столкновение характеров, в котором более высокое мастерство отдельных исполнителей "Динамо" сыграла ключевую роль. Киевляне начнут вторую часть чемпионата на втором месте, тогда как "Александрии" придется изрядно постараться, чтобы вернуться в гонку хотя бы за бронзу.

Украинская Премьер-лига. 22-й тур
7 марта. Александрия. Стадион "Ника"
"Александрия" - "Динамо" 1:3
Голы: Гречишкин 62 пен. - Шабанов 45, Буяльский 60, Миколенко 85

"Александрия": Панькив - Лучкевич (Пашаев 72), Бухал, Дубра, Стецков - Гречишкин, Довгий - Задерака (Протасов 63), Гордиенко (Грицук 46), Третьяков - Ситало
Тренер: Владимир Шаран

"Динамо": Бущан - Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко - Сидорчук (Кадири 68), Буяльский (Дуелунд 87) - Караваев, Шепелев, Вербич - Русин (Пиварич 84)
Тренер: Алексей Михайличенко

Арбитр: Юрий Можаровский
Предупреждения: Задерака 17 Стецков 31 Долгое 36, Панькив 45, Шаран 45 + 2 - Сидорчук 49, Миколенко 52, Караваев 78
Удаление: Довгий 48 (вторая желтая)

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В статье: Владимир Шаран Динамо (Киев) ФК Александрия Артем Шабанов Виталий Миколенко
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Комментарии (37)
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Карикатурист (Білозерське)
07.03.2020 в 21:01
"Александрія" вдесятьох виглядала змістовніше і гостріше, а головне з думкою на полі. На відміну від "Динамо", де все так і залежить від індивідуальних якостей гравців. Тренер не тренує, а тільки розставляє гравців на полі. Я теж міг би так тренувати киян, але в мене немає потрібного серця.
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+1
0
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waleo (Киев)
07.03.2020 в 20:31
на 20 сек Сидор чисто в мяч играет, игрок александрии заваливается на ногу сидора - пенальки нет, а вот за обхват Шаба, можно и поставить
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+2
-1
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MES QUE UN CLUB
07.03.2020 в 20:30
С победой любимое Динамо!!!
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+4
-2
СашаXM (Хмельницкий)
07.03.2020 в 20:29
опасная игра, если вспомнить "дух игры", о котором любят говорить арбитры старшего поколения - "Динамо" на ровном месте получило численное преимущество на весь второй тайм по чем статейки? продажные????
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+3
-4
Коуч-неуч (Надворная)
07.03.2020 в 20:20
С можаровским Динамо и Баварию и Ливерпуль хлопнуло б) В штаб его к алкашу штатным судьей!!
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+2
-6
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waleo (Киев)
07.03.2020 в 20:32
хватит курить уже
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+4
-2
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satellite (Харьков)
07.03.2020 в 20:03
Динамо сегодня одержало победу заслужено,ничего не могу сказать.Но игры на поле не было ни у одной команды ни у другой!!!
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+5
-2
ysebe1970 (Бровары)
07.03.2020 в 20:18
Согласен.. Заснул даже ..
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+1
-2
oda1979 (Запорожье)
07.03.2020 в 19:48
Таки сенсация!
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+3
-4
Николаевич76 (Александрия)
07.03.2020 в 19:47
Александрия не падать духом, на поле сегодня была команда которая боролась против гранда и тридвараса со свистком
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+4
-10
НеШахтьор (Донецьк)
07.03.2020 в 19:52
"тридварас со свистком" - вам пенальті подарував, та ще кілька ЖК не дав Олександріййцям (для де яких це друга). Другу половину другого тайму взагалі порушення проти ДК не свистів. Крім того, Олександрія сьогодні показала лише те, що вміє добряче лупити суперників. Тому, "Николаевич" - не свити.
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+10
-3
Антикасаб (Феодосія)
07.03.2020 в 20:08
Не свисти, якраз сьогодні мусора били алексів по ногах і підараз зі свистком зламав гру, витягуючи динама
+1
-7
ysebe1970 (Бровары)
07.03.2020 в 20:17
Особенно фол на Буяльском . Все видели .. Там штрафной и вторая карточка игроку Александрии но судья не свистнул.. Иак что не трынди..
+4
-1
СашаXM (Хмельницкий)
07.03.2020 в 20:31
+100 как судья дал пеналь за игру ниже пояяса?? то ппц а когда Буялю развернули даже не свиснул?? Ахметка топит за Сашку???
+2
-1
Николаевич76 (Александрия)
07.03.2020 в 20:33
да ладно свистун ты наш. А по делу ли удалили Довгого который не играл грубо, и ни в кого не попал в эпизоде с удалением!? Ачки нинада? в десятером всегда тяжело иргать.
+1
-3
Alex.696 (Немирів)
07.03.2020 в 20:36
Не влучив ні в кого? А Попову по голові - то не рахується? Тобі, мабуть, не лише окуляри треба, а ще й телескоп.
+3
-1
Геродот (Винница)
07.03.2020 в 19:38
Первый тайм никакой - много борьбы, много мелких передач и много фолов. Во втором игра пошла живее. Конечно на игре Александрии сказалось удаление Долгого, хотя удалили его справедливо - 2 чистых желтых карточки. К чести Александрии надо сказать, что она не сдалась, продолжала давить и даже один гол сквитала с пенальти. Но и только. Сам пенальти неоднозначный, повторы четко не показали что случилось. А вот, когда Шабанов руками свалил игрока Александрии в штрафной, Можаровский почему-то промолчал, хотя пенальти был очевидный. Но очевидна и одна проблема у Александрии - слабый атакующий потенциал. Они меньше всех забили из команд первой пятерки и больше всех пропустили. И то, что Динамо на второй строке турнирной таблицы, говорит что классом оно повыше. Конечно, еще впереди игры шестерки, но глядя в турнирную таблицу, мне кажется, что Александрии будет сложно в этом чемпионате бороться за призовые места. Ведь команда отстает от второго места на 8 очков, третьего - на 6, да и Десна, будучи впереди на 5 очков, на сегодня не выглядит той, у которой легко отобрать очки.
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+9
-1
НеШахтьор (Донецьк)
07.03.2020 в 19:37
Де ті ДЕБІЛИ, що після кожної перемоги ДК волають про те, що судді їх на друге місце тягнуть???
Ответить
+14
-5
Антикасаб (Феодосія)
07.03.2020 в 20:05
А сьогодні хіба підарас зі свистком не витягнув мусорів?
Ответить
+1
-8
ysebe1970 (Бровары)
07.03.2020 в 20:21
мусоров уже давно нема. есть копы..а судья судил хреново но в обе стороны с ошибками..
+3
-1
СашаXM (Хмельницкий)
07.03.2020 в 20:33
чем? Бую развернули - ЖК нет и удаления??? Сидор на уровне колен выносит мяч тот падает и Пеналь - как??? КОГО ТЯНУЛИ?? ВАСЯ?
+5
-1
avatar
ПетроФ (Луцьк)
07.03.2020 в 19:24
можна багато чого говорити негативного в адресу ДК. і часто це є справедлива критика. Але на сьогодні це найкраща українська команда. Ні, звісно кроти кращі. але там в основі виходить максимум 3-4 українців на відміну від ДК де грають 8-9.
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+19
-7
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Динамо-машина (Киев)
07.03.2020 в 19:27
Хорошо написал, поддерживаю.
Ответить
+14
-8
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Spokoyno (Киев)
07.03.2020 в 19:18
ШО ТО БУЛО!?! Особливо у виконанні судді! Не помічати відвертий випад прямою ногою, але призначати пенальті за підняту ногу... По грі нарешті худо-бідно але Динамо виправдало те, що її склад не дарма оцінюються набагато дорожче. Утім питання про КОМАНДНУ гру залишаються перемога завдячуючи класу окремих гравців! Чи може, якісь награні комбінації... побудови я пропустив. Ну на закінченням хоч з одним "конкурентом" за срібло достойне положення. В другій частині доведеться ВИПРАВЛЯТИ! Ну не можна так грати з безпосередніми опонентами! Тим більш маючи склад трансферна вартість, якого у декілька разів вища! Це ж оцінка майстерності футболістів.
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+8
-3
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Динамо-машина (Киев)
07.03.2020 в 19:11
Судья де6ил полный, пенальти придумал на ровном месте. Александрия команда неплохая, но сегодня кроме как бить киевлян по ногам, ничего не показала. Думали выехать чисто на характере, физо и бойцовских качествах. Но у Дмнамо тоже был настрой, плюс класс однозначно выше. Персонально поздравляю Шабанова за гол в свой ДР, и Мыколенко, так как он игрок матча ибо сделал гол+пас. И это при том, что оба защитники. Ну и поздравляю команду и всех ее фанатов!)
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+14
-10
НеШахтьор (Донецьк)
07.03.2020 в 19:39
"бить киевлян по ногам" + по головам
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+8
-5
Антикасаб (Феодосія)
07.03.2020 в 20:04
А удаление не левое было? А сколько раз костоломы-мусора алексов сносили?
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+2
-6
Alex.696 (Немирів)
07.03.2020 в 20:38
І скільки разів? Конкретно, по епізодах. Давай!
+1
-1
СашаXM (Хмельницкий)
07.03.2020 в 20:35
во-во ) за 30 минут скосили тупо раз 5!!! там уже была КК! А как пеналь им дали .. то жесть ... кроты занесли ..
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+3
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
07.03.2020 в 21:01
Зачем ? Зачем кротам заносить ? Вы уже совсем терёхнулись на мании преследования ? Александрии самой не надо было побеждать ? Не надоело, что у вас виноваты все, кроме Динамо ? А чего никто не говорит о Шабанове, который тупо уложил александровца в своей штрафной ?
0
0
аалекс ( Крым)
07.03.2020 в 19:07
В сражении двух команд бей беги победили более мастеровитые динамовцы. С удалением Динамо подвезло, а так неизвестно чем бы закончилось. Михайличенко и его бойцов с заслуженными тремя очками.
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+6
-7
НеШахтьор (Донецьк)
07.03.2020 в 19:39
аалекс ( Крым)
Ответить
+3
-4
НеШахтьор (Донецьк)
07.03.2020 в 19:54
"С удалением Динамо подвезло" - тобто ти не згоден? Краще б ти видалився з цього сайту, смерд.
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+5
-6
СашаXM (Хмельницкий)
07.03.2020 в 20:36
т.е. пеналь Алешке был норм?? тогда???
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+3
-1
oleg dynamo (львівська)
07.03.2020 в 19:01
по грі ДК нічим не краще Олександрії,а в деякій мірі і гірші,так що в кубковому протистоянні ДК не фаворит і це лесик доводить ДК до ручки
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+7
-12
СашаXM (Хмельницкий)
07.03.2020 в 20:37
ты про то, что Алешка косила всех и вся 30 минут первых??
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+1
-2
Alex.696 (Немирів)
07.03.2020 в 19:00
Як би там не було, а суддя сьогодні чудив по повній програмі. Динамо вітаю з перемогою, хоча гри у команди, на жаль, не видно.
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+11
-1

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