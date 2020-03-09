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В раздевалке Зари латвийскому легионеру повешали евробляху
А он еще ни одной машины не завез!
Дебютант "Зари", латвиец Андрейс Цыганикс, рассказал, как приживается в новой команде.
Андрейс признался, что с самого начала, после прихода в команду, луганчане его взялись подкалывать.
Я сам из Латвии. Вы знаете, что из Латвии машины возят. Поэтому меня евробляхою называют! Кто-то возит ...не знаю, я еще не собираюсь привозить сюда (смеется).
На моем месте в раздевалке даже номерные знаки повесили с латвийскими номерами. Там написано "Цыга 97".
Ребята очень смешно это делают. Главное - не принимать такое близко к сердцу и воспринимать только положительно.
В этом заключается кайф от футбола. Когда ты новый, приходишь в команду, принять, понять, влиться в коллектив, выходить на поле и помогать команде двигаться вперед - к своим целям.