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В раздевалке Зари латвийскому легионеру повешали евробляху

Премьер-лига
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А он еще ни одной машины не завез!

В раздевалке Зари латвийскому легионеру повешали евробляху
Новина українською

Дебютант "Зари", латвиец Андрейс Цыганикс, рассказал, как приживается в новой команде.

Андрейс признался, что с самого начала, после прихода в команду, луганчане его взялись подкалывать.

Я сам из Латвии. Вы знаете, что из Латвии машины возят. Поэтому меня евробляхою называют! Кто-то возит ...не знаю, я еще не собираюсь привозить сюда (смеется).

На моем месте в раздевалке даже номерные знаки повесили с латвийскими номерами. Там написано "Цыга 97".

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Ребята очень смешно это делают. Главное - не принимать такое близко к сердцу и воспринимать только положительно.

В этом заключается кайф от футбола. Когда ты новый, приходишь в команду, принять, понять, влиться в коллектив, выходить на поле и помогать команде двигаться вперед - к своим целям.

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В статье: Заря (Луганск) Латвия Андрейс Цыганикс
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Источник:
Профутбол

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