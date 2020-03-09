В раздевалке Зари латвийскому легионеру повешали евробляху

Дебютант "Зари", латвиец Андрейс Цыганикс, рассказал, как приживается в новой команде.

Андрейс признался, что с самого начала, после прихода в команду, луганчане его взялись подкалывать.

Я сам из Латвии. Вы знаете, что из Латвии машины возят. Поэтому меня евробляхою называют! Кто-то возит ...не знаю, я еще не собираюсь привозить сюда (смеется).

На моем месте в раздевалке даже номерные знаки повесили с латвийскими номерами. Там написано "Цыга 97".