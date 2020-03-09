Валерий Кривенцов отметил недостаток УПЛ и выделил наиболее непредсказуемый матч 22 тура

Экс-полузащитник донецкого "Шахтера" (1991-2001) и "сине-желтых" (1994-1998) Валерий Кривенцов подвел итоги 22 тура УПЛ, после которого команды разделились на верхнюю и нижнюю шестерки.

- Валерий, главной интригой в 22-м туре стала заочная борьба "Мариуполя" и "Колоса" за место в первой шестерке. "Колос" проиграл "Шахтеру", но все равно остается в группе лидеров. Коваливцы достойно играли против чемпиона?

- Игра в Киеве вышла немного скомканной из-за того, что газон был не лучшего качества, и это повлияло на игру команд. Согласен с Луишем Каштру, что в УПЛ качество полей должно быть выше. Но все равно нужно отдать должное "Колосу". Команда играла на кураже, смело и агрессивно против чемпиона. Соперник "горняков" сравнял счет и за смелость ему можно поставить "пятерку". Думаю, что команда Руслана Костышина заслужила место в первой шестерке.

- У "Мариуполя" задача была легче - выиграть на выезде у "Днепра-1". Почему у команды Бабича не удалось?

- Сложно сказать, но, конечно же, ключевую роль сыграли два удаления. После этого думать о победе над "Днепром-1" "азовцам" было трудно. "Мариуполь" по результатам весну начал хуже, чем "Колос". Плюс команда Костышина укрепилась несколькими опытными игроками. И в результате мы видим в первой шестерке "Колос".

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- Что происходит с "Олимпиком", который на этот раз проиграл "Ворскле" и никак не может выиграть в чемпионате, хотя зимой на собрание не уступил ни одного матча?

- У команды Висенте Гомеса какое фатальное невезение. Хочется поддержать донецкую команду. Хотя стоит отдать должное и "Ворскле". Юрий Максимов сначала настроил команду на "Шахтер", в "Мариуполь" полтавчане не успевали восстановиться и вот теперь выжали максимум из матча с "Олимпиком". Уверен, что когда удача повернется лицом к "Олимпику", дончане тоже смогут подняться даже на 7-8 место.

- "Александрия" закономерно уступила "Динамо"?

- По игре, мне кажется, команда Шарана должна была получить ничью. У "Александрии" хороший подбор игроков и тренерский штаб. Но надо отдать должное и "Динамо". В этой игре киевляне сыграли до конца, видно было, что динамовцы очень хотят взять 3 очка.

- "Заря" могла в Чернигове зацепиться за очки в матче с "Десной"?

- Да, но в этой паре было сложнее предсказать, как будет складываться игра. Заря в этом сезоне берет молодостью и задором. У Виктора Скрипника в команде быстрые игроки, скоростные, которые любят играть на атаку. Десна делает ставку на более опытных футболистов. В этом матче черниговцы выжали максимум.

- Система VAR поможет украинскому чемпионату?

- Я солидарен с мнением главного тренера Динамо Алексей Михайличенко, что если использовать VAR, то во всех матчах УПЛ, чтобы не было полумер и все были в равных условиях. Но если в следующем сезоне видеопомичник будет на каждой игре, тогда это хорошее нововведение для нашего чемпионата.

- Вторая часть чемпионата после разделения на шестерки будет интереснее?

- Да. Думаю в такой ситуации, когда у нас в чемпионате 12 команд, такой формат чемпионата наиболее подходящий. Будет интрига в борьбе за серебро будет интрига среди тех, кто рассчитывает на плей-офф. Уверен, что вторая часть чемпионата будет интересной. Только хочется, чтобы команды играли на полях хорошего качества. Все-таки в наших командах хватает быстрых и техничных игроков, но на медленных газонах они не могут выдать необходимый результат.