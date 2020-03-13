Гельзин об отставке Висенте Гомеса: Никаких особых причин не было

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин прокомментировал отставку главного тренер команды Висенте Гомеса.

– Никаких особых причин не было. В процессе разговора приняли решение. Жизнь продолжается, дай бог ему успехов дальше, он очень хороший тренер, я считаю. Он многому научил нас. Мы много увидели, как работают профессионалы. Я очень хорошего мнения о нем, думаю, у него большое будущее.

- Последние результаты стали причиной решения?

– Да нет такого. Я верил, что он правильно работает. Даже при таких я поддерживал и главного тренера, и ребят. Скажу так: это не причина. Он был на правильном пути. Жизненные обстоятельства заставили нас пожать друг другу руку и пожелать удачи,