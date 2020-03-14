Александрия - Колос. Анонс и прогноз на матч

В среду "Александрия" упустила прекрасную возможность зацепиться за трофей в этом сезоне - играя в большинстве почти весь второй тайм и овертайм, команда Шарана уступила "Динамо" в Кубке Украины. Учитывая ситуацию в турнирной таблице Премьер-лиги, отстоять бронзу в нынешнем сезоне будет сложно. Отставание составляет шесть очков, что на дистанции в десять туров в противостоянии с соперниками равными или выше классом наверстать будет очень непросто. Но не невозможно. При условии, что в начале второго этапа "Александрия" сможет преодолеть сопротивление "Колоса". А это тот же соперник, который в первом после перерыва туре нанес поражение команде Шарана на "Нике". Объективно ковалевцы не претендуют даже на четвертое место, они могут играть в свое удовольствие и наигрывать состав на плей-офф за пятую путевку в Лигу Европы.

Украинская Премьер-лига. Группа I. 23-й тур

14 марта. Александрия. Стадион "Ника"

"Александрия" 17:00 "Колос"

Арбитр: Игорь Пасхал

Телетрансляция - канал Футбол 2

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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

"Колос" в дебютном сезоне в УПЛ смог дважды отобрать очки у "Александрии". В Киеве была зафиксирована ничья 1:1, на "Нике" команда Костышина победила 2:1.

В прошлом туре "Александрия" уступила "Динамо" 1:3, "Колос" проиграл "Шахтеру" 3:4. После 22-х туров первого этапа ковалевцы отстают от соперника на 11 очков.

Команда Владимира Шарана на своем поле ни разу не играла вничью - семь раз победила и четыре раза проиграла. "Колос" на выезде трижды победил, однажды сыграл вничью и семь раз уступил.

В предыдущей встрече дублем отметился Евгений Смирный. Сейчас у него пять забитых голов. Однако в Александрию Смирный не поехал из-за травмы. Столько же - пять голов - у игроков "Александрии" Третьякова и Ковальца.

Из-за дисквалификации участие в матче не сможет принять Вадим Милько, который в прошлом туре забил дважды в ворота "Шахтера". По той же причине за "Колос" не сможет сыграть Задоя, у "Александрии" наказание отбывает Алексей Довгий.

Матч состоится без зрителей из-за карантина в стране.

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ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Наконец слева в обороне Владимир Шаран сможет использовать Вантуха, справа выйдет Мирошниченко. Дисквалифицированного Довгого заменит или Гордиенко, или Грицук. На остальных позициях ожидаются привычные исполнители.

Панькив - Мирошниченко, Дубра, Бухал, Вантух - Гречишкин - Лучкевич, Банада, Грицук, Третьяков - Ситало

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У Руслана Костышина большая потеря в центре поля. Заменить Милько по большому счету некому. Разве что в центре защиты выйдет Максименко или Парамонов, а Петров поднимется в опорную зону. Мы же предположим, что слева в полузащите сыграет Морозко или Кожушко, Вильхамссон сыграет на острие, а Лысенко будет помогать из глубины поля или наоборот.

Волынец - Ефремов, Гавриш, Петров, Емец - Ильин, Богданов, Ориховский, Морозко - Лысенко - Вильхамссон

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АЛЕКСАНДРИЯ - КОЛОС 2:1

Ковалевцы - неудобный соперник для "Александрии". К тому же на них не давит ответственность - они могут играть в свое удовольствие, тогда как соперник выйдет на поле на фоне неудачного 120-минутного кубкового противостояния. Однако ослабленный центр поля и умение Владимир Шаран заводить свою команду все же делают претендентом на победу именно "Александрию". При этом есть убеждение, что игроки "Колоса" хотя бы раз огорчат Юрия Панькива.