Рух вернулся из Турции на два дня раньше из-за пандемии коронавируса

Сегодня, 15-го марта ФК "Рух" вернулся в Украину из тренировочных сборов в Турции.

Команда вернулась на родину на два дня раньше запланированного срока. Такое решение вызванно закрытием авиасообщений Украины с другими странами в связи с пандемией коронавируса.

Официальный сайт клуба сообщает, что 16-го марта команда будет отдыхать, а 17-го марта продолжит готовиться ко второй половине сезона Первой лиги.