Премьер-лига
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Рух вернулся из Турции на два дня раньше из-за пандемии коронавируса
Команда из Первой лиги вернулась в Украину
Сегодня, 15-го марта ФК "Рух" вернулся в Украину из тренировочных сборов в Турции.
Команда вернулась на родину на два дня раньше запланированного срока. Такое решение вызванно закрытием авиасообщений Украины с другими странами в связи с пандемией коронавируса.
Официальный сайт клуба сообщает, что 16-го марта команда будет отдыхать, а 17-го марта продолжит готовиться ко второй половине сезона Первой лиги.
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Источник:fcrukh.com
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