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Может хватит?! Мариуполь недоволен судейством Арановского

Премьер-лига
(2 голосов)

6 удалений в 6 матчах

Может хватит?! Мариуполь недоволен судейством Арановского
Новина українською

ФК "Мариуполь" обратил внимание на некоторые особенности судейства рефери Евгения Арановского в матчах с участием азовцев.

Напомним, что именно Арановский работал на матче 22-го тура УПЛ "Мариуполь" - "Днепр-1" (0:3), в котором было 3 удаления в составе приазовцев.

"Интересная картина взаимоотношений вырисовывается у нашего известного арбитра Евгения Арановского к "Мариуполю". После возвращения азовцев в элиту Евгений отсудил 6 матчей с участием нашей команды.

В этих матчах арбитр назначил 6 пенальти в ворота мариупольцев, показал 6 красных карточек и 22 желтых нашим игрокам. А вот к соперникам в этих матчах Евгений был куда более лоялен и либерален: 1 удаление, 13 предупреждений и азовцы только раз пробивали пенальти.

Вот такая занимательная арифметика", – говорится в заявлении клуба.

Интересная картина взаимоотношений вырисовывается у нашего известного рефери Евгения Арановского к ФК «Мариуполь». После возвращения азовцев в элиту Евгений отсудил 6 матчей с участием нашей команды. В этих играх арбитр назначил 6 пенальти в ворота мариупольцев, показал 6 красных карточек и 22 желтых нашим игрокам. А вот к соперникам в этих матчах Евгений был куда более лоялен и либерален: 1 удаление, 13 предупреждений и азовцы только раз пробивали пенальти! Вот такая занимательная арифметика!

Публикация от FC Mariupol (@mariupolfc)

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В статье: ФК Мариуполь Евгений Арановский
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Комментарии (7)
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AndrewKruk (Київ)
16.03.2020 в 21:44
Снова слышен вой из будки.
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0
0
миг-25 (киев)
16.03.2020 в 21:28
Советский футбольный комментатор Котэ Махарадзе повторил бы свои слова которых заслужили Бомжи и Будка-НЕ ВСЕ СКОТУ МАСЛЕННИЦА
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+1
0
Alex.696 (Немирів)
16.03.2020 в 21:23
От люблять в будці усілякі плакатики малювати))) на всі випадки життя.
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+1
0
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Кююмалайнен (Київ)
16.03.2020 в 20:21
А что значит - хватит? Пенальти больше не назначать и карточек больше не показывать? А может хватит играть в кость и фолить в своей штрафной?
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+5
0
oda1979 (Запорожье)
16.03.2020 в 19:53
Играть на умеют, остаётся карточки пересчитывать
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+5
0
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Maxam (Чернівці)
16.03.2020 в 19:49
може хватить костилятись і грубо порушувати правила гравцями вашого клубу?
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+4
0
Andreyko (Вінниця)
16.03.2020 в 19:46
а що не так було по червоних у матчі з Дніпро-1? Якраз там всі червоні, особливо 2 правильні
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+4
0

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