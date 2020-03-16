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Может хватит?! Мариуполь недоволен судейством Арановского
6 удалений в 6 матчах
ФК "Мариуполь" обратил внимание на некоторые особенности судейства рефери Евгения Арановского в матчах с участием азовцев.
Напомним, что именно Арановский работал на матче 22-го тура УПЛ "Мариуполь" - "Днепр-1" (0:3), в котором было 3 удаления в составе приазовцев.
"Интересная картина взаимоотношений вырисовывается у нашего известного арбитра Евгения Арановского к "Мариуполю". После возвращения азовцев в элиту Евгений отсудил 6 матчей с участием нашей команды.
В этих матчах арбитр назначил 6 пенальти в ворота мариупольцев, показал 6 красных карточек и 22 желтых нашим игрокам. А вот к соперникам в этих матчах Евгений был куда более лоялен и либерален: 1 удаление, 13 предупреждений и азовцы только раз пробивали пенальти.
Вот такая занимательная арифметика", – говорится в заявлении клуба.
Интересная картина взаимоотношений вырисовывается у нашего известного рефери Евгения Арановского к ФК «Мариуполь». После возвращения азовцев в элиту Евгений отсудил 6 матчей с участием нашей команды. В этих играх арбитр назначил 6 пенальти в ворота мариупольцев, показал 6 красных карточек и 22 желтых нашим игрокам. А вот к соперникам в этих матчах Евгений был куда более лоялен и либерален: 1 удаление, 13 предупреждений и азовцы только раз пробивали пенальти! Вот такая занимательная арифметика!