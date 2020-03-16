Может хватит?! Мариуполь недоволен судейством Арановского

ФК "Мариуполь" обратил внимание на некоторые особенности судейства рефери Евгения Арановского в матчах с участием азовцев.

Напомним, что именно Арановский работал на матче 22-го тура УПЛ "Мариуполь" - "Днепр-1" (0:3), в котором было 3 удаления в составе приазовцев.

"Интересная картина взаимоотношений вырисовывается у нашего известного арбитра Евгения Арановского к "Мариуполю". После возвращения азовцев в элиту Евгений отсудил 6 матчей с участием нашей команды.

В этих матчах арбитр назначил 6 пенальти в ворота мариупольцев, показал 6 красных карточек и 22 желтых нашим игрокам. А вот к соперникам в этих матчах Евгений был куда более лоялен и либерален: 1 удаление, 13 предупреждений и азовцы только раз пробивали пенальти.

Вот такая занимательная арифметика", – говорится в заявлении клуба.