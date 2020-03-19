Денис Фаворов: Людям хочется видеть атакующий футбол, но это маловероятно

Капитан "Десны" Денис Фаворов рассказал об изменении стиля игры команды в нынешнем сезоне.

- Денис, два вопроса о последнем пока туре УПЛ. Черниговцы взяли положительный результат в Киеве, однако подверглись серьезной критике за показанную игру, которую некоторые обозреватели назвали "старорежимной"...

- Знаете, в нашем чемпионате 12 участников, и каждый играет по-разному. Есть, например, "Шахтер", который всегда выходит по контролю мяча. А мы на каждого соперника выбираем отдельную модель. Конечно, людям хочется видеть атакующий футбол, но это маловероятно; если бы такое было, если бы так все играли, все розыгрышы Лиги чемпионов выигрывали бы команды Жозе Моуриньо... О поединке с "Динамо": по сути, кроме одного гола, киевляне имели еще один момент, и все, мы им почти ничего не позволили, они контролировали мяч преимущественно на своей половине поля.

- Несколько месяцев назад Ваш одноклубник Владислав Огиря подтвердил, что в этом сезоне по сравнению с предыдущим, "Десна" изменила игровой стиль: если кратко - отвергла "тики-таку" в пользу более традиционных модели для Украины. Кажется, в 2020 году игра команды стала слишком рациональной и практичной...

- В стартовом сезоне в УПЛ мы часто переживали такое, будто хорошо играем, а очков берем меньше, чем хотелось бы. Из этого были сделаны соответствующие выводы. Одна из причин - у нас в конце осени и в начале весны далеко не везде поля в идеальном состоянии. К чему это приводит? На таком газоне легче обороняться, а класс команд будто выравнивается; слабые получают дополнительный шанс перед сильными. Вот поэтому у нас установка на игру в значительной степени корректируется после того, как видим, в каком состоянии газон, где придется играть.