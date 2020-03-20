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Шабанов рассказал о своих приключениях в путешествии на Бали с экс-динамовцами

Премьер-лига
(2 голосов)

И девушкой

Шабанов рассказал о своих приключениях в путешествии на Бали с экс-динамовцами
Новина українською

Центральный защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов, как и каждый футболист, сейчас на карантине.

Игрок признается, что сейчас играет в компьютерную игру, а также вспоминает свой теплый зимний отдых.

Массу ярких впечатлений оставила поездка на Бали. Я ездил туда на 10 дней вместе с девушкой, а также друзьями-футболистами, которые ранее выступали за "Динамо", - Зурабом Очигавой, Никитой Кравченко и его девушкой.

Компанией ездили на экскурсии, пляжи.

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А вот в известный храм Пура Лухур Лемпуянг не попали, поскольку он очень далеко от того места, где мы были. На Бали очень много красивых мест: потрясающие водопады, великолепные пляжи, красивые пейзажи, неповторимая природа, флора и фауна.

Что касается экзотических животных, кроме обезьян, мы никого не видели. Были в той части острова, где их можно кормить, но они сами воровали еду и вещи у туристов. Видели, как женщина повесила очки на воротник футболки, а обезьяна подкралась сзади и стянула их!

Воровали шапки, телефоны и другие аксессуары. А потом появлялся человек, который бросал обезьяне фрукт, кажется, мангустин, она его ловила, и отпускала то, что украла. А человек возвращал вещи собственнику за вознаграждение. Похоже, у них там такой бизнес (улыбается).

Из Бали Артем привез магнитики на холодильник и кофе.

Он у них очень ценится и считается лучше, самым вкусным и самым дорогим. Но я сам его не пробовал, когда узнал, как он изготавливается - с помощью маленьких животных, похожих на лемуров.

Они поедают свежие кофейные ягоды, которые в их желудках и кишечнике за счет особых ферментов подвергаются обработке. Кофейные зерна естественным путем оставляют пищеварительный тракт животных и являются продуктами их жизнедеятельности, сушатся на солнце, затем тщательно промываются, после чего снова высушиваются на солнце и только потом обжариваются. На Бали только этот кофе все и пьют, он считается изысканным.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Шабанов
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Источник:
Динамо

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Комментарии (2)
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alex 66 (Кременчуг)
20.03.2020 в 11:03
В три раза подкорректировано интервью , думаю слова флора и фауна для Шабанова это из обл. фантастики как и прочие слова, но кофе она??? Это все ставит на свои места. Играйте в игры...
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can (Торонто, Львов)
20.03.2020 в 12:39
Могу пояснить для недалеких. "она" - это компьютерный перевод от сайта (в смысле - кава). После слов "думаю", "фантастики" следовало бы поставить запятую. Перед "это из обл." не помешала бы черточка. Так что ... играйте в игры !!!
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