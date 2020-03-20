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Шабанов рассказал о своих приключениях в путешествии на Бали с экс-динамовцами
И девушкой
Центральный защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов, как и каждый футболист, сейчас на карантине.
Игрок признается, что сейчас играет в компьютерную игру, а также вспоминает свой теплый зимний отдых.
Массу ярких впечатлений оставила поездка на Бали. Я ездил туда на 10 дней вместе с девушкой, а также друзьями-футболистами, которые ранее выступали за "Динамо", - Зурабом Очигавой, Никитой Кравченко и его девушкой.
Компанией ездили на экскурсии, пляжи.
А вот в известный храм Пура Лухур Лемпуянг не попали, поскольку он очень далеко от того места, где мы были. На Бали очень много красивых мест: потрясающие водопады, великолепные пляжи, красивые пейзажи, неповторимая природа, флора и фауна.
Что касается экзотических животных, кроме обезьян, мы никого не видели. Были в той части острова, где их можно кормить, но они сами воровали еду и вещи у туристов. Видели, как женщина повесила очки на воротник футболки, а обезьяна подкралась сзади и стянула их!
Воровали шапки, телефоны и другие аксессуары. А потом появлялся человек, который бросал обезьяне фрукт, кажется, мангустин, она его ловила, и отпускала то, что украла. А человек возвращал вещи собственнику за вознаграждение. Похоже, у них там такой бизнес (улыбается).
Из Бали Артем привез магнитики на холодильник и кофе.
Он у них очень ценится и считается лучше, самым вкусным и самым дорогим. Но я сам его не пробовал, когда узнал, как он изготавливается - с помощью маленьких животных, похожих на лемуров.
Они поедают свежие кофейные ягоды, которые в их желудках и кишечнике за счет особых ферментов подвергаются обработке. Кофейные зерна естественным путем оставляют пищеварительный тракт животных и являются продуктами их жизнедеятельности, сушатся на солнце, затем тщательно промываются, после чего снова высушиваются на солнце и только потом обжариваются. На Бали только этот кофе все и пьют, он считается изысканным.