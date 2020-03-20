Шабанов рассказал о своих приключениях в путешествии на Бали с экс-динамовцами

Центральный защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов, как и каждый футболист, сейчас на карантине.

Игрок признается, что сейчас играет в компьютерную игру, а также вспоминает свой теплый зимний отдых.

Массу ярких впечатлений оставила поездка на Бали. Я ездил туда на 10 дней вместе с девушкой, а также друзьями-футболистами, которые ранее выступали за "Динамо", - Зурабом Очигавой, Никитой Кравченко и его девушкой.

Компанией ездили на экскурсии, пляжи.

А вот в известный храм Пура Лухур Лемпуянг не попали, поскольку он очень далеко от того места, где мы были. На Бали очень много красивых мест: потрясающие водопады, великолепные пляжи, красивые пейзажи, неповторимая природа, флора и фауна.

Что касается экзотических животных, кроме обезьян, мы никого не видели. Были в той части острова, где их можно кормить, но они сами воровали еду и вещи у туристов. Видели, как женщина повесила очки на воротник футболки, а обезьяна подкралась сзади и стянула их!

Воровали шапки, телефоны и другие аксессуары. А потом появлялся человек, который бросал обезьяне фрукт, кажется, мангустин, она его ловила, и отпускала то, что украла. А человек возвращал вещи собственнику за вознаграждение. Похоже, у них там такой бизнес (улыбается).