Головко назвал принципы качественной игры центрбэка

Бывший футболист, а теперь тренер Александр Головко рассказал об особенностях работы на поле игрока на позиции центрального защитника.

Тренер выделяет 2 основные принципы качественной игры центрбека.

При персональной опеке уровень внимания должен быть предельно высоким, а при тактических взаимодействиях очень важна подстраховка.

При подборе пары центрбеков, считает Головко, очень важный отбор по человеческим качествам.

Отбор идет и по человеческим качествам, и с учетом того, против которого нападающего придется действовать защитнику. Очень важно, чтобы игроки, которым доверили место в центре обороны, хорошо дополняли друг друга, были сыграны.

Желательно, чтобы левый центральный защитник был левшой, а правый - наоборот. Так игроку легче начинать атаку, он не делает лишних движений.

Александра спросили о его многолетнюю связи с Владиславом Ващуком в центре обороны Динамо конца 90-х - начале 2000-х годов.