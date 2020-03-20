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Головко назвал принципы качественной игры центрбэка
И вспомнил связку с Ващуком
Бывший футболист, а теперь тренер Александр Головко рассказал об особенностях работы на поле игрока на позиции центрального защитника.
Тренер выделяет 2 основные принципы качественной игры центрбека.
При персональной опеке уровень внимания должен быть предельно высоким, а при тактических взаимодействиях очень важна подстраховка.
При подборе пары центрбеков, считает Головко, очень важный отбор по человеческим качествам.
Отбор идет и по человеческим качествам, и с учетом того, против которого нападающего придется действовать защитнику. Очень важно, чтобы игроки, которым доверили место в центре обороны, хорошо дополняли друг друга, были сыграны.
Желательно, чтобы левый центральный защитник был левшой, а правый - наоборот. Так игроку легче начинать атаку, он не делает лишних движений.
Александра спросили о его многолетнюю связи с Владиславом Ващуком в центре обороны Динамо конца 90-х - начале 2000-х годов.
Мы тоже не могли все время играть хорошо. Тот динамовский футбол, наверное, требовал таких футболистов и при этом в Динамо были ребята, которые могли безболезненно нас заменить. Но я рад и горд, что, по мнению Валерия Лобановского был достоин защищать цвета такого клуба, как Динамо.