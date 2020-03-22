Сидорчук: Удаление Буяльского в игре с Александрией не тянуло даже на жёлтую

Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук поделился мнением о внедрении ВАР в УПЛ.

"Основной вывод такой: хочется слышать и сторону, которая принимает непосредственное участие в вынесении вердиктов системы ВАР. Футболисты могут говорить на эмоциях, а арбитры должны четко и объективно апеллировать к правилам игры.

Например, отыграли мы очередной тур. Два матча этого тура прошли с системой ВАР. Почему бы после этого не сделать какую-то открытую пресс-конференцию на тему принятых решений с участием футболистов и тренеров и объяснить мотивацию тех или иных шагов?

Кроме того, повтор эпизода всегда будет отличаться от живой динамики. Например, взять удаления Буяльского и Гуцуляка по итогам матча "Александрия" — "Динамо". В игре эти эпизоды по своей динамике и контакту даже на желтые карточки не тянули. А на повторах ситуация выглядит иной.

Лично мне было бы интересно слышать какие-то пояснения. И, думаю, это пошло бы на пользу всем и самой игре. У нас ведь в шести матчах было показано девять красных карточек. И фактически в каждом туре матчи с ВАР заканчивалась, как минимум, красной карточкой и пенальти. Это выглядит не совсем нормальным.

Одним словом, я призываю просто к диалогу. И диалогу открытому, чтобы его могли освещать СМИ. Чтобы в итоге, в нашем футболе стало больше объективности.

Раз у нас теперь есть технология, которая способна определить даже сантиметровый офсайд, то, может, имеет смысл, вернуться к тем нормам правил игры, которые имелись раньше? Веду речь о том, что гол засчитывается, если офсайд атакующего игрока не превысил пяти сантиметров", – сказал Сидорчук в интервью dynamo.kiev.ua.