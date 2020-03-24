Генинсон: На пост президента УПЛ пока что обсуждается только одна кандидатура – Александра Шевченко

Экс-президент УПЛ Владимир Генинсон рассказал о кандидатах, которые претендуют на пост президента УПЛ.

"На данный момент обсуждается только одна кандидатура – Александра Шевченко. Он возглавил несколько лет назад Львовскую федерацию футбола. Мы видим высоты, которых эта федерация добилась. От самого большого развития любительского футбола до профессиональных клубов.

Человек, который болен футболом в хорошем смысле слова. Человек, который общается на уровне глаз со всеми.

Я про других кандидатов не слышал. Будут ли другие заявки – не знаю.

Хотел бы я принять этот вызов? Для меня это уже перевернутая страница", - сказал Генинсон.

Напомним, что выборы президента УПЛ должны состояться 7 апреля, однако могут быть перенесены из-за карантина и пандемии коронавируса.