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Генинсон: На пост президента УПЛ пока что обсуждается только одна кандидатура – Александра Шевченко
Глава львовской федерации футбола - главный фаворит
Экс-президент УПЛ Владимир Генинсон рассказал о кандидатах, которые претендуют на пост президента УПЛ.
"На данный момент обсуждается только одна кандидатура – Александра Шевченко. Он возглавил несколько лет назад Львовскую федерацию футбола. Мы видим высоты, которых эта федерация добилась. От самого большого развития любительского футбола до профессиональных клубов.
Человек, который болен футболом в хорошем смысле слова. Человек, который общается на уровне глаз со всеми.
Я про других кандидатов не слышал. Будут ли другие заявки – не знаю.
Хотел бы я принять этот вызов? Для меня это уже перевернутая страница", - сказал Генинсон.
Напомним, что выборы президента УПЛ должны состояться 7 апреля, однако могут быть перенесены из-за карантина и пандемии коронавируса.