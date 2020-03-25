Бабич: Нужно или доигрывать чемпионат, или откатить на 22-й тур

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич в эфире канала "Футбол 1" рассказал о ситуации, которая на данный момент сложилась в УПЛ.

- Мы в первый раз столкнулись с такой проблемой, и нужно находить какой-то компромисс. В данной ситуации, я думаю, все понимают, что первое место уже не разыгрывается – чемпион есть. Основная проблема – второе место.

Самое мудрое решение на данный момент – перемотать пленку назад, когда было сыграно 22 тура, и закончить чемпионат. Это было бы самое мудрое решение, учитывая, как вирус развивался в других странах.

Но сыграв уже 23-й тур, можем создать такой себе неприятный прецедент, и нужно будет доигрывать или со зрителями, или без. Или какие-то дополнительные игры нужно делать.

Может, сделать какой-то дополнительный матч на нейтральном поле для определения второго и третьего места в чемпионате.

Также стоит вопрос насчет Кубка Украины. Сделать там "турнир четырех", когда за несколько дней будут сыграны полуфиналы и финал. Готовы ли мы к такому? Да, готовы.

Мы с тренерским штабом уже обговаривали это, и понятно, что будут проблемы. Если чемпионат могут остановить, то кубок нужно доиграть. И вот сделать себе такой мини-турнир на нейтральном поле, где пройдут полуфиналы и финал в течение, скажем, четырех дней.

- А как быть с амбициями Вашего клуба, который хочет играть в еврокубках?

- Мы понимаем, что в чемпионате боремся за стыковые матчи. Сейчас есть "Колос" и "Александрия", а мы с "Днепром-1" находимся на шестой/седьмой/восьмой строчке. То есть, можем через стыковые матчи пройти.

Но также мы уже в полуфинале Кубка Украины и хотим выйти в финал, а там уже посмотрим, насколько нас хватит. На данный момент наши мысли – доиграть чемпионат, а в Кубке пройти как можно дальше.