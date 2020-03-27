Головко выделил манеру игры Зидана и назвал форвардов, против которых в Лиге чемпионов было сложно играть

Украинский футбольный тренер, а в прошлом легендарный защитник киевского "Динамо" Александр Головко вспомнил выступления команды Лобановского в Лиге чемпионов на рубеже 1990-2000-х годов.

- Были ли у вас, как у защитника, такие подопечные в Лиге чемпионов, с которыми вы не знали, как играть?

- Рауль Гонсалес из «Реала» и Ульф Кирстен с «Байера». Вроде как все рядом и понятно, но они все время первые на мяче. Я и злился на себя, и много изучал их игру, головой крутил, шеей крутил - но сделать ничего не мог.

- Величие Зидана в противостоянии с «Юве» успели понять?

- Ну, конечно, великий футболист. Он как бы одновременно везде был. Без шансов было играть против него персонально при том, что все завязывается на нем, ведь рядом еще и такие неординарные футболисты, как Дель Пьеро или Индзаги.

- Если бы «Ювентус» выпал «Динамо» не в марте, а уже в разгар сезона, шансы были бы?

- Не знаю. Даже не буду высказывать какие-то предположения. У нас была неплохая команда, но тот «Ювентус» - это был большой склад. Даже такую ​​вещь скажу: мне кажется, Марчелло Липпи был едва ли не единственным тренером, которого Лобан не скажу, что опасался, а относился к нему с большим уважением и вниманием. Остерегался, настороженно относился. Это было видно по его мимике, отношении, подготовке. Что передавалось и на нас, в том числе, на меня.

- Еще такими могли бы стать, кажется, Арриго Сакки и Фабио Капелло. Словом, итальянская школа, которая была, возможно, самым близким для Валерия Васильевича...

- А почему нет, это нормальная тема. Ведь чем было, по большому счету, наше «Динамо»? Вспомним. 8 человек в «мыле» в подкатах и ​​Шева с Ребровым забивают там, где другие не забивают.