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Цымбалюк: У Климовского и Гомеса похожее видение футбола
Клуб совсем недавно сменил тренера
Защитник "Олимпика" Евгений Цымбалюк рассказал, чем новый тренер похож на старого. Также поделился, как поддерживается форма во время паузы.
"Что изменилось при новом тренере? Почти ничего. По двум причинам. Первая - прошло очень мало времени: Висенте попрощался с нами, Игорь Петрович пришел, мы потренировались несколько дней, и вот карантин. Вторая причина - у Климовского похожее с Гомесом видение футбола. Поэтому он нам сказал, что и в будущем ничего принципиального в команде не изменится.
Команду временно распустили. Предварительно была информация, что соберемся 3 апреля, но карантин продлили, поэтому теперь ждем новых сведений. Нам сказали, что, возможно, со временем будем тренироваться небольшим группам.
В начале недели наш тренер по физподготовке направляет каждому футболисту план работы. Этот план базируется, с одной стороны, на общих требованиях, а с другой - на индивидуальной специфике: грубо говоря, у игроков, которые могут заниматься на поле, одни упражнения, а те, которые могут бегать в лесу, работают иначе. Например, у меня есть возможность заниматься на поле, здесь есть как беговую работу, так и упражнения с мячом", - рассказал Цимбалюк.
Напомним, что до паузы в УПЛ "Олимпик" шел на предпоследнем месте в таблице.