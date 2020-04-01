  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Эль Каддури: Я сказал Хацкевичу, что у него в Динамо есть настоящий бриллиант. Он спросил, кто
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эль Каддури: Я сказал Хацкевичу, что у него в Динамо есть настоящий бриллиант. Он спросил, кто

Премьер-лига
(3 голосов)

А тогда Хацкевич сказал: "Слишком молодой!"

Эль Каддури: Я сказал Хацкевичу, что у него в Динамо есть настоящий бриллиант. Он спросил, кто
Новина українською

Бывший игрок "Динамо", марокканский фланговый защитник Бадр Эль Каддури, который теперь работает тренером юниорской сборной Марокко, выразил свое видение конкуренции на левом фланге защиты киевлян.

Думаю, Миколенко - сильнейший футболист из всех, кто выступал на левом фланге защиты в "Динамо". В прошлом году зимой я приезжал на сбор в Марбелье, и прямо сказал Хацкевичу, что у него в команде есть настоящий бриллиант.

Он спросил, кто это, и я указал на Миколенко. "Но он же еще слишком молод..." - ответил Саша, на это я парировал: "Дай ему шанс, пусть играет в тебя, и через год-два это будет готовый футболист для топ-чемпионатов".

Читайте такжеБадр Эль-Каддури рассказал о комфортном Семине, сложном Газзаеве и отце Сабо

Без всяких сомнений, Пиварич также очень хороший игрок, технически подкованный, но если выбирать, то лично мне больше импонирует Миколенко. К тому же Виталий намного моложе и перспективнее.

...Если бы не Миколенко, я мог бы вернуться в "Динамо" на позицию левого защитника - готов был бы играть и за бесплатно (смеется).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бадр Эль-Каддури Бадр Эль Каддури Александр Хацкевич Динамо (Киев) Йосип Пиварич Виталий Миколенко
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамо

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...