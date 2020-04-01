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Эль Каддури: Я сказал Хацкевичу, что у него в Динамо есть настоящий бриллиант. Он спросил, кто
А тогда Хацкевич сказал: "Слишком молодой!"
Бывший игрок "Динамо", марокканский фланговый защитник Бадр Эль Каддури, который теперь работает тренером юниорской сборной Марокко, выразил свое видение конкуренции на левом фланге защиты киевлян.
Думаю, Миколенко - сильнейший футболист из всех, кто выступал на левом фланге защиты в "Динамо". В прошлом году зимой я приезжал на сбор в Марбелье, и прямо сказал Хацкевичу, что у него в команде есть настоящий бриллиант.
Он спросил, кто это, и я указал на Миколенко. "Но он же еще слишком молод..." - ответил Саша, на это я парировал: "Дай ему шанс, пусть играет в тебя, и через год-два это будет готовый футболист для топ-чемпионатов".
Без всяких сомнений, Пиварич также очень хороший игрок, технически подкованный, но если выбирать, то лично мне больше импонирует Миколенко. К тому же Виталий намного моложе и перспективнее.
...Если бы не Миколенко, я мог бы вернуться в "Динамо" на позицию левого защитника - готов был бы играть и за бесплатно (смеется).