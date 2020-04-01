Эль Каддури: Я сказал Хацкевичу, что у него в Динамо есть настоящий бриллиант. Он спросил, кто

Бывший игрок "Динамо", марокканский фланговый защитник Бадр Эль Каддури, который теперь работает тренером юниорской сборной Марокко, выразил свое видение конкуренции на левом фланге защиты киевлян.

Думаю, Миколенко - сильнейший футболист из всех, кто выступал на левом фланге защиты в "Динамо". В прошлом году зимой я приезжал на сбор в Марбелье, и прямо сказал Хацкевичу, что у него в команде есть настоящий бриллиант.

Он спросил, кто это, и я указал на Миколенко. "Но он же еще слишком молод..." - ответил Саша, на это я парировал: "Дай ему шанс, пусть играет в тебя, и через год-два это будет готовый футболист для топ-чемпионатов".