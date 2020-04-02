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300 медицинских масок закупил и раздал прохожим в Киеве футболист Динамо
Теперь хочет организовать то же самое в другом городе
Нападающий "Динамо" U-19 Евгений Рязанцев во время карантина, связанного с COVID-19, закупил за собственные средства медицинские маски и раздал их жителям Киева.
Динамовец рассказал, как появилась эта идея и о дальнейших благотворительных планах.
Появилась возможность помочь людям и раздать 300 масок прохожим киевлянам. Подумал, почему бы нет?
Мне помогали друзья. На это ушло 3 дня, но я получил большое удовольствие от процесса. Люди благодарили, желали удачи, добра, здоровья.
Теперь у Евгения увеличился энтузиазм - в его планах еще много благотворительных акций.
Хочу еще закупить маски и доставить их в другой город, так как по всей Украине люди нуждаются в масках. Благотворительностью и раньше занимался, и буду дальше помогать.
Что наиболее вдохновляет на благотворительность? Я просто люблю помогать и делать добро.
Если есть возможность это сделать, то обязательно помогаю. По всему миру сложилась такая ситуация, когда не нужно быть равнодушным. Должны своими действиями влиять на скорейшее решение проблемы.