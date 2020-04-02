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300 медицинских масок закупил и раздал прохожим в Киеве футболист Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Теперь хочет организовать то же самое в другом городе

300 медицинских масок закупил и раздал прохожим в Киеве футболист Динамо
Новина українською

Нападающий "Динамо" U-19 Евгений Рязанцев во время карантина, связанного с COVID-19, закупил за собственные средства медицинские маски и раздал их жителям Киева.

Динамовец рассказал, как появилась эта идея и о дальнейших благотворительных планах.

Появилась возможность помочь людям и раздать 300 масок прохожим киевлянам. Подумал, почему бы нет?

Мне помогали друзья. На это ушло 3 дня, но я получил большое удовольствие от процесса. Люди благодарили, желали удачи, добра, здоровья.

Теперь у Евгения увеличился энтузиазм - в его планах еще много благотворительных акций.

Хочу еще закупить маски и доставить их в другой город, так как по всей Украине люди нуждаются в масках. Благотворительностью и раньше занимался, и буду дальше помогать.

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Что наиболее вдохновляет на благотворительность? Я просто люблю помогать и делать добро.

Если есть возможность это сделать, то обязательно помогаю. По всему миру сложилась такая ситуация, когда не нужно быть равнодушным. Должны своими действиями влиять на скорейшее решение проблемы.

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В статье: Динамо (Киев) коронавирус карантин Евгений Рязанцев
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Источник:
Динамо

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Комментарии (5)
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DONCHANYN (ДОНЕЦК)
02.04.2020 в 09:53
Красавец. Шо еще можно сказать.
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0
0
DONCHANYN (ДОНЕЦК)
02.04.2020 в 10:02
"Наши" __доры это шо-то. Я их в упор на_уй посылаю. Потому шо у них клеймо _доров на всю жизнь.
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0
0
ascent (Луксор)
02.04.2020 в 08:57
Интересно другое, где он их достал?
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0
-1
avatar
Kalina ua (Sumy)
02.04.2020 в 09:10
Это не проблема,вопрос только в цене.
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+1
0
Alex.696 (Немирів)
02.04.2020 в 09:30
Це тебе найбільше цікавить? А те, що людина зробила добру справу, це тобі пофіг?
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0
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