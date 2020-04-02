300 медицинских масок закупил и раздал прохожим в Киеве футболист Динамо

Нападающий "Динамо" U-19 Евгений Рязанцев во время карантина, связанного с COVID-19, закупил за собственные средства медицинские маски и раздал их жителям Киева.

Динамовец рассказал, как появилась эта идея и о дальнейших благотворительных планах.

Появилась возможность помочь людям и раздать 300 масок прохожим киевлянам. Подумал, почему бы нет? Мне помогали друзья. На это ушло 3 дня, но я получил большое удовольствие от процесса. Люди благодарили, желали удачи, добра, здоровья.

Теперь у Евгения увеличился энтузиазм - в его планах еще много благотворительных акций.

Хочу еще закупить маски и доставить их в другой город, так как по всей Украине люди нуждаются в масках. Благотворительностью и раньше занимался, и буду дальше помогать.

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