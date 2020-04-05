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Срна: У Шахтёра сейчас совсем другая молодежь, чем 10-15 лет назад, настоящие профессионалы

Премьер-лига
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Дарио поведал о состоянии команды во время карантина

Срна: У Шахтёра сейчас совсем другая молодежь, чем 10-15 лет назад, настоящие профессионалы
Новина українською

Ассистент главного тренера "Шахтера" Дарио Срна рассказал об индивидуальной работе игроков во время карантина.

"Я уверен, что каждый футболист "Шахтера" даже без расписанной нами программы занимается индивидуально. У нас новое поколение молодых игроков. Оно отличается от того, что было 10–15 лет назад. Это профессионалы, которые серьезно работают с 17–19 лет.

Например, Коваленко, Бондарь, Тете, Додо, Сиприано, Фернандо и другие ребята – все работают сами. Даже в обычном графике занятий после нашей тренировки в Святошино у них есть своя программа.

Если бы чемпионат Украины возобновился через три дня, я вас уверяю, наша команда была бы к нему физически готова", – сказал Срна официальному сайту "горняков".

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк)
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