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Артем Кравец: Нынешнему Динамо нужен тренер

Премьер-лига
(1 голосов)

И это не камень в огород Алексея Михайличенко

Артем Кравец: Нынешнему Динамо нужен тренер
Новина українською

Экс-форвард "Динамо" Артем Кравец, который нынче играет за турецкий "Кайсериспор", высказал свою точку зрения о нынешнем положении дел в киевском клубе.

"Мое мнение – нынешнему "Динамо" нужен тренер. Никаких камней в огород Михайличенко, но нужен человек, как Ребров пришел в "Динамо". Тогда результаты были плачевные, ужасные, 3-4 место.

Пришел человек, который верит в футболистов. Он знал, что нужно делать, знал, за счет чего это нужно сделать. Не могу сказать, что футболисты "Динамо" плохие, это же неправда. Такого не бывает, чтобы все были плохие.

Нужен план действий и тренер, который будет вкладывать душу и все свои силы, чтобы выстроить команду, чтобы радовать болельщиков результатами", – сказал Кравец в прямом эфире инстаграма Tribuna.com.

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В статье: Артем Кравец Динамо (Киев) Кайсериспор
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
06.04.2020 в 19:28
Но зная понятия Суркиса, он возьмет тренера только своего. А кто может быть сейчас лучше Михася? Ну есть Ребров.. Но вряд ли он туда захочет. Есть еще менее бюджетный вариант - Максимов. Тот жесткий, иногда этого не хватает в Динамо. Есть еще Михайленко, который , на мой взгляд, имеет неплохой потенциал.. Ну и Динамовское сердце Шаран, который из ничего делает оборонительный состав, который может бороться играть на уровень выше. Возможно, и такой вариант бы был сейчас лучше. чем Лесик. Но других кандидатур и не видно, если не смотреть на безработных нафталиновых звезд.
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Spokoyno (Киев)
06.04.2020 в 19:25
Так потрібен ТРЕНЕР, якій розуміється у сучасному футболі і крім тактики має навички у психології. А "буде вкладати душу і всі свої сили" ...
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Dimka26 (Чернигов)
06.04.2020 в 19:20
Даже свой воспитанник уже понимает, что тренера не хватает толкового.
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