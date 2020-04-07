Лучшие бомбардиры Чемпионата Украины, которые не играли в Динамо и Шахтере. КВИЗ

На этот раз мы подготовили для вас задачу со звездочкой. Чтобы успешно ее решитт, нужно помнить не только последние 5-10 сезонов, но и иметь представление о бурных 90-е. Итак, вам нужно назвать лучших бомбардиров высшего дивизиона Украины, которые никогда не играли за "Динамо" или "Шахтер". В левой колонке вы найдете подсказку - клуб, за который выступал игрок, а в скобках - сколько голов он забил. Чтобы вспомнить 20 наших героев, у вас есть семь минут. Фамилии можно вводить как на украинском, так и на русском.

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К слову, когда-то канал UA-Футбол делал видео о лучших игроках, которые не играли за "Динамо" и "Шахтер", правда, Евгений Коноплянка еще выступал в Германии