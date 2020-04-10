Караваев: У Шахтера очень большой отрыв, догнать будет очень тяжело

Защитник "Динамо" Александр Караваев высказался об отрыве "Шахтера" и дальнейшей судьбе нынешнего сезона.

"У "Шахтера" отрыв очень большой, догнать будет очень тяжело. К тому же нам на пятки наступают, идет ожесточенная борьба за 2-5 места.

Продолжение чемпионата? Как примут - так примут, мы примем любой вариант. Я слышал, что футболисты не хотят, чтобы просто так закончили сезон. Все хотят доиграть по спортивному принципу.

Как все примут – это уже на усмотрение наших руководителей. Не нам это решать", - сказал Караваев.