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Караваев: У Шахтера очень большой отрыв, догнать будет очень тяжело

Премьер-лига
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Игрок Динамо - о сложившейся ситуации в УПЛ

Караваев: У Шахтера очень большой отрыв, догнать будет очень тяжело
Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Караваев высказался об отрыве "Шахтера" и дальнейшей судьбе нынешнего сезона.

"У "Шахтера" отрыв очень большой, догнать будет очень тяжело. К тому же нам на пятки наступают, идет ожесточенная борьба за 2-5 места.

Продолжение чемпионата? Как примут - так примут, мы примем любой вариант. Я слышал, что футболисты не хотят, чтобы просто так закончили сезон. Все хотят доиграть по спортивному принципу.

Как все примут – это уже на усмотрение наших руководителей. Не нам это решать", - сказал Караваев.

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В статье: Александр Караваев Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Youtube-канал UAF

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