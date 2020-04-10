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Караваев: У Шахтера очень большой отрыв, догнать будет очень тяжело
Игрок Динамо - о сложившейся ситуации в УПЛ
Защитник "Динамо" Александр Караваев высказался об отрыве "Шахтера" и дальнейшей судьбе нынешнего сезона.
"У "Шахтера" отрыв очень большой, догнать будет очень тяжело. К тому же нам на пятки наступают, идет ожесточенная борьба за 2-5 места.
Продолжение чемпионата? Как примут - так примут, мы примем любой вариант. Я слышал, что футболисты не хотят, чтобы просто так закончили сезон. Все хотят доиграть по спортивному принципу.
Как все примут – это уже на усмотрение наших руководителей. Не нам это решать", - сказал Караваев.
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