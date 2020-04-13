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Директор Александрии: Не верю, что придет какой-то человек и скажет - у вас будут заполненные стадионы

Премьер-лига
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В Александрии подбили итог президентства Гримма

Директор Александрии: Не верю, что придет какой-то человек и скажет - у вас будут заполненные стадионы
Новина українською

Директор "Александрии" Дмитрий Китаев подвел итоги работы Томаса Гримма на посту президента УПЛ.

Ничего плохого о Томасе Гримма сказать не могу, нет плохих воспоминаний.

Но не верю, что придет какой-то человек и скажет: "У вас будут заполнненые стадионы". Это нереально сделать! Человек не может влиять на менталитет болельщика и заставить его ходить на стадион.

Единый телепул? Есть клубы, которым это не интересно. И на них никак не повлияешь. Это просто сопротивление клубов, которые решили не идти по той схеме, которую предлагал Томас Гримм. А заставить их делать что-то против своей воли невозможно.

Может Гримму не хватило жесткости, взять и сказать: "Делаем так и так - и все". С другой стороны президент УПЛ - это тот, кто может предлагать, а не ломать через колено. "Шахтер" был готов на понижение своих доходов ради того, чтобы пул состоялся. Но кто-то не был готов идти на это", - сказал Китаев.

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В статье: ФК Александрия Дмитрий Китаев Томас Гримм
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Источник:
ТК Футбол

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