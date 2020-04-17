Мораес: Не люблю постоянно находиться на карантине, но знаю, что это важно

Нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес рассказал о своей жизни в период карантина.

– Жуниор, какой у тебя сейчас распорядок дня?

– Просыпаюсь рано, в 7:30, чтобы поддерживать режим детей. Мы всей семьей пьем кофе и немного играем. Дальше – учеба и тренировка. После обеда – свободное время, чтобы ответить на электронную почту, сообщения и просмотреть Интернет. Играю с детьми, затем – коммуникация по видео, тренировка, ужин и отдых.

– Сколько времени уделяешь поддержанию физической формы?

– Примерно два часа в день.

– Созваниваешься с кем-то из Бразилии? Какая там ситуация с коронавирусом?

– Конечно, много общаюсь с семьей. Ситуация тревожная.

– Что считаешь самым важным для сохранения здоровья во время карантина?

– Повседневные дела, питание, отдых, тренировка и хорошее настроение.

– В связи с карантином появилось чуть больше свободного времени для хобби и саморазвития?

– Все в жизни имеет положительную сторону. Не люблю постоянно находиться на карантине, но знаю, что это важно. Я наслаждаюсь моментом со своей семьей, занимаюсь тем, на что не хватает времени в соревновательный период, и многому учусь.