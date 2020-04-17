Источник: ФК Львов сократил зарплаты игрокам на 50%

ФК "Львов" первым из клубов УПЛ пошел на снижение зарплат.

Как сообщил журналист каналов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас, клуб фактически принял такое решение в одностороннем порядке.

"Львов" стал первым клубом украинской элиты, который пошел на сокращение зарплат. Игрокам объявили, что во время карантина будут платить только половину зарплаты. Тем ничего не оставалось, кроме как согласиться.

Другие в УПЛ не садились с игроками за стол переговоров. Пока", – написал Бурбас в Твиттере.