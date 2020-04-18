Меликян: Пойдём на понижение зарплат, если клуб примет такое решение

Главный тренер ФК "Львов" Егише Меликян прокомментировал слухи о том, что львовский клуб первым в УПЛ пошел на сокращение зарплат для футболистов на 50% из-за приостановки УПЛ в связи с пандемией коронавируса.

"Я не в курсе таких решений и слухов. Финансовыми вопросами занимается генеральный директор "Львова".

В любом случае, я солидарен со своим клубом. Если президент примет такое решение, мы его примем и согласимся, потому что все мы попали сейчас в сложную ситуацию с этой эпидемией и все вместе должны ее преодолеть, чтобы сохранить наш футбол", — заявил Меликян в интервью meta-ratings.com.ua.