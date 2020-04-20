Денис Попов: Подкат против Мораеса - это игровой момент, я так обычно играю

Защитник "Динамо" Денис Попов в интервью шоу "Бомбардир" рассказал об эпизоде из матча против "Шахтера", где он у углового флажка подкатился под Жуниора Мораеса.

- В интернете было много фотографий с того момента, где ты в подкате играешь против Жуниора Мораеса. Это был какой-то особый для тебя момент или просто игровой эпизод? Ты специально так достаточно грубо сыграл против него или всегда так играешь?

- Я так обычно играю – это мой стиль. И как раз такой момент случился, где у меня в голове стрельнуло, что нужно так против него сыграть. Вот и все. Это игровой момент, а не то, что я как-то предвзято к нему отношусь или еще что-то. Просто так решил сделать.

- То есть, если бы на том месте, к примеру, был Алан Патрик, то ты также бы сыграл?

- Да. Любой другой игрок был бы – также бы сыграл.

- У тебя такой стиль игры, чтобы не "отпускать" момент?

- Да, стараюсь не проиграть своему оппоненту.