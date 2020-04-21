  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Денис Попов: У Леднева сумасшедший потенциал, но сейчас его позицию в Динамо закрывает Цыганков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денис Попов: У Леднева сумасшедший потенциал, но сейчас его позицию в Динамо закрывает Цыганков

Премьер-лига
(1 голосов)

Конкуренция на фланге серьезная

Денис Попов: У Леднева сумасшедший потенциал, но сейчас его позицию в Динамо закрывает Цыганков
Новина українською

Защитник "Динамо" Денис Попов назвал Богдана Леднева, который выступает на правах аренды за "Зарю", самым талантливым игроком киевского клуба. Также 21-летний защитник вспомнил о Викторе Цыганкове.

"Мне нравится Бодя Леднев. Он реально сильный футболист. У него был в дубле небольшой спад, а потом он как начал прибавлять… Мне кажется, что он реально будет хорошим футболистом. Потенциал сумасшедший.

Помог бы он сейчас "Динамо"? У нас Витя Цыганков есть, поэтому позиция закрыта. Без шансов. Это если только перестроят тактику как-то, хотя Бодя и в центре может сыграть. Мне нравится его игра, Леднев реально прогрессирует.

Витя поедет в Европу играть, и тогда Леднев получит шанс? Дай Бог, чтобы у Вити все хорошо сложилось! Но на данном этапе, мне кажется, Витя на правом фланге – лидер. Давайте говорить честно", – заявил Денис Попов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Богдан Леднев Виктор Цыганков Денис Попов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Бомбардир

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...