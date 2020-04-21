Денис Попов: У Леднева сумасшедший потенциал, но сейчас его позицию в Динамо закрывает Цыганков

Защитник "Динамо" Денис Попов назвал Богдана Леднева, который выступает на правах аренды за "Зарю", самым талантливым игроком киевского клуба. Также 21-летний защитник вспомнил о Викторе Цыганкове.

"Мне нравится Бодя Леднев. Он реально сильный футболист. У него был в дубле небольшой спад, а потом он как начал прибавлять… Мне кажется, что он реально будет хорошим футболистом. Потенциал сумасшедший.

Помог бы он сейчас "Динамо"? У нас Витя Цыганков есть, поэтому позиция закрыта. Без шансов. Это если только перестроят тактику как-то, хотя Бодя и в центре может сыграть. Мне нравится его игра, Леднев реально прогрессирует.

Витя поедет в Европу играть, и тогда Леднев получит шанс? Дай Бог, чтобы у Вити все хорошо сложилось! Но на данном этапе, мне кажется, Витя на правом фланге – лидер. Давайте говорить честно", – заявил Денис Попов.