Самбрано: В Динамо я для тренера не существовал. Он не смотрел на меня и не здоровался со мной

Перуанский экс-защитник "Динамо" Карлос Самбрано рассказал о взаимоотношениях с тренерским штабом киевлян.

"В Украине я для тренера не существовал. Он не смотрел на меня и не здоровался со мной, и я до сих пор не могу понять, почему.

Ни руководство клуба, ни тренерский штаб не хотели поговорить со мной напрямую. Впрочем, теперь все кончено, я не хочу оглядываться назад", - цитирует Самбрано RPP.

Напомним, что Самбрано перешел в "Динамо" в январе 2018 года, но за все время не сыграл ни одного матча за первую команду киевлян. Этой зимой перуанец перешел в аргентинский клуб "Бока Хуниорс".