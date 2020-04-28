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Самбрано: В Динамо я для тренера не существовал. Он не смотрел на меня и не здоровался со мной

Премьер-лига
(3 голосов)

Перуанец так и не сыграл за Динамо ни одного матча

Самбрано: В Динамо я для тренера не существовал. Он не смотрел на меня и не здоровался со мной
Новина українською

Перуанский экс-защитник "Динамо" Карлос Самбрано рассказал о взаимоотношениях с тренерским штабом киевлян.

"В Украине я для тренера не существовал. Он не смотрел на меня и не здоровался со мной, и я до сих пор не могу понять, почему.

Ни руководство клуба, ни тренерский штаб не хотели поговорить со мной напрямую. Впрочем, теперь все кончено, я не хочу оглядываться назад", - цитирует Самбрано RPP.

Напомним, что Самбрано перешел в "Динамо" в январе 2018 года, но за все время не сыграл ни одного матча за первую команду киевлян. Этой зимой перуанец перешел в аргентинский клуб "Бока Хуниорс".

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В статье: Динамо (Киев) Карлос Самбрано Бока Хуниорс
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
28.04.2020 в 20:55
І правильно робив...
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