Хавбек Динамо: На карантине научился варить пельмени

Защитник "Динамо" U19/U21 Кристиан Биловар рассказал о том, как проводит время в период карантина, связанного с COVID-19.

- С утра у нас тренировка в режиме онлайн в программе Zoom с тренером по физподготовке. Работаем ориентировочно час. Также стараюсь улучшить навыки английского языка. Спокойно разговариваю на нем, но хочется еще лучше, близко к идеалу. Играю в "Counter-Strike" на компьютере, стараюсь правильно питаться, потому что мы не бегаем, нет таких нагрузок, как на тренировках на поле. Вечером также выхожу заниматься на турнике.

- Нравится ли тебе заниматься в онлайн-режиме?

- Конечно, так веселее, парней вижу. Мы заходим в видеоконференцию за 10 минут до начала тренировки, чтобы пообщаться. Есть нагрузка, но не такая, как в общей группе на базе, мы там больше бегаем, работаем с мячами.

- Как поддерживать боевой дух в нынешних условиях, когда нет игр, совместных тренировок?

- Онлайн-тренировки очень помогают сохранять боевой дух. Когда один занимаешься, еще тяжелее, а так, просыпаешься и знаешь, что пообщаешься с тренером, с командой. Тебе все покажут.

- Из чего сейчас состоит твой рацион питания?

- С начала карантина по утрам ем овсянку на молоке с дольками банана, в обед курицу с гречкой и салатом, иногда могу позволить себе пельмени, пиццу заказать. Так как каждый день кушать одно и тоже приедается. Любимое блюдо? Нравится ростбиф и ризотто с трюфелем.

- Сам готовишь?

- Если честно, то нет. Это не мое. Но на карантине научился варить пельмени. Быстро научился, мама показала. Если мама уезжает, знаю, что пельмени смогу себе приготовить.

- По кому наиболее из команды соскучился?

- По Денису Попову и Георгию Цитаишвили. С ними иногда вижусь, но это не та атмосфера – в масках, на расстоянии. Постояли, пообщались. Бывает, я к Денису в гости прихожу и он ко мне. Но тоже, приходим друг к другу, сразу антисептиком обрабатываем руки и сидим в масках.