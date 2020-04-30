Легенда Зари сравнивает себя с Лотаром Маттеусом, а фанател от Войнова и Трояновского

70-летие сегодня отмечает Сергей Морозов, футбольный эксперт, а в прошлом - чемпион СССР в составе луганской "Зари" в 1972 году, успешный тренер винницкой "Нивы" 1995-1996 годов.

- Сергей Юрьевич, у вас большой юбилей, круглая дата. Но из-за карантина нормально отпразднуешь. Обидно, наверное?

- Да ничего страшного. Теперь просто перенесется немного по времени - и все.

- Когда уже приходилось отмечать свой день рождения в нестандартной ситуации?

- Как-то пришлось играть в свой День рождения. Где-то в Закавказье это было - то ли в Тбилиси, то ли в Ереване, сейчас уже не вспомню. И все поздравления, естественно, только после матча - до нельзя.

- А как тогда команда приветствовала? Что обычно дарили?

- Чаще всего дарили какую-то футболку или что-то из формы, или мяч. Причем, это было и во времена карьеры игрока, и в тренерские времена. Футбольный мир в этом плане не отличается каким-то разнообразием.

- Помните, когда впервые попали на стадион на большой футбол?

- Конечно. Когда начинал заниматься в футбольной школе "Динамо", нам всем давали билеты стоимостью в 10 копеек на игры первой команды. У нас был свой сектор на стадионе имени Хрущева, как тогда назывался нынешний НСК "Олимпийский" - за Бесарабскими воротами, над въездом - и там мы всегда сидели, смотрели матчи. Кстати, мало кто знает, что противоположные ворота назывались Черепановскими, из-за названия горы, на склоне которой построен стадион.

Так вот, а первая игра, на которой я побывал - против московского "Динамо". Было это поздней осенью 1962 года. Уже выпал первый снег, поле перед матчем долго чистили. Но стадион был полон. Как сейчас помню, что единственный гол в той игре забил Андрей Биба со штрафного - и как раз в Бессарабские ворота. Ударил шведой мимо стенки, в верхний угол, и Яшин ничего не смог сделать. Очень тяжелый такой матч был, но киевляне 1:0 выиграли.

- Кто был тогда вашим футбольным кумиром?

- С полузащитников мне больше нравился Юрий Войнов, а из нападавших - Виктор Каневский и Валентин Трояновский.

- Будучи игроком, на какой позиции чувствовали себя наиболее комфортно?

- Ну, я обычно играл центрального полузащитника. Здоровье мне позволяло выполнять и большой объем оборонительной работы, и развивать атаки, отдавать передачи.

- Впоследствии, уже после окончания карьеры, случалось такое, что несмотря на какого игрока вы думали: "Как он похож на меня молодого"?

- Немец Лотар Маттеус - почти 100-процентный совпадение. Невысокого роста, плотненько - ну, точно моя комплекция. И играл на той же позиции, что и я.

- Какой матч с собственной юности хотелось бы посмотреть?

- С удовольствием пересмотрел бы первый матч в чемпионском сезоне "Зари" 1972 года, когда мы в стартовом туре обыграли дома киевское "Динамо" - 3:0. Помню, едем на стадион со своей базы в Счастье - погода ужасная: порывистый ветер, снег срывается. А приезжаем на "Авангард" - тишина и благодать. Наш тренер Герман Зонин еще на базе на установке сказал, что играть буду я, хотя в Зари тогда в средней линии конкуренция была очень серьезная: брать Кузнецовы, Куксов, Васенин. Но Семенов и Онищенко, которые, как и я, были киевлянами, сказали Зонин: "Поставьте Морозова. Он - воспитанник "Динамо", и у него будет особая мотивация, есть что доказывать".

И вот в этом матче, уже при счете 2:0 случился такой эпизод. Я в середине поля принимаю мяч на грудь, рядом - Виктор Колотов. И надо отдать ему должное, он не стал выбивать мяч, потому что это пришлось бы делать с фолом и вероятностью нанести мне травму. А я после этого проскочил Соснихина и обыграл Фоменко. И Фоменко сзади меня сбил, уже в штрафной. Судья назначил пенальти, и Журавлев его реализовал, установив окончательный счет в матче. Сейчас бы, конечно, было интересно посмотреть - как мне удалось тогда обыграть трех игроков, и к тому же таких маститых.

- А вообще какие-то записи ваших матчей где сохранились? Если внуки спросят: «Дед, покажи, как играл?», Будет, что им показать?

- К сожалению, никаких пленок того времени у меня нет. Фотографии есть, и много, а вот кинохроники - нигде не встречал. Хотя, много матчей транслировались по телевидению, возможно, где-то в архивах Гостелерадио в Москве что-то и сохранилось. Но там сейчас не достучаться. Так что, если внуки попросят, возьму мяч и покажу им все вживую (улыбается).