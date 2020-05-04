Украинский футбол просыпается от летаргического сна. Но позволит ли коронавирус встать на прямые ноги?

В борьбе с пандемией COVID-19 украинская власть пыталась перенять как можно больше европейского опыта. Украина взяла на вооружение метод западноевропейских стран относительно широких карантинных ограничений, которые парализовали весь спорт. Теперь же, когда ситуация в большинстве стран Европы стабилизируется, Украина также планирует постепенно выходить из карантина. Вместе со всем остальным, должен восстановиться и спорт.

Однако слепо следовать европейскому опыту украинская футбольная власть не может. Ведь слишком различны шаги европейских стран в вопросе футбола. Во Франции, например, чемпионат прекращен и новый начнется не раньше сентября. Нидерланды с Шотландией тоже не будут играть, Бельгия объявила о досрочном завершении раньше всех, но там еще не поставлена точка. Англия аккумулирует силы для того, чтобы восстановить турниры. Там происходит только противостояние непосредственно внутри Лиги. Итальянские команды единодушны в желании продолжить играть, но ведется открытое противостояние с правительством. В Испании также нет единства, однако там доверяют власти страны и готовы продолжать сезон, получив для этого соответствующий сигнал.

А что же Украина? УЕФА, как видим, - авторитет далеко не для всех. Союз европейских футбольных ассоциаций в разгар эпидемии предупредил все национальные ассоциации, что сезон должен быть доигран, иначе возможны санкции. Однако рекомендации организации, возглавляемой господином Чефериным, не стали последней инстанцией. Каждый пользуется правом по своему усмотрению распоряжаться судьбой внутренних турниров.

В Украине же наблюдается тенденция соблюдения рекомендаций УЕФА. К тому же, строгого соблюдения. Наивно думать, что это обусловлено высоким чувством законопослушности УАФ. Просто Андрею Павелко крайне невыгодно идти вразрез с позицией УЕФА. Они с Чефериным – хорошие приятели. Да и сам глава УАФ, как мы знаем, является членом исполкома УЕФА, поэтому не гоже ему пренебрегать указаниями этой организации. Кроме того, возобновление футбола в такое нелегкое время – хороший пиар-шаг, осуществить который УАФ попытается любой ценой. Проще говоря, сезон в Украине имеет шансы продолжиться. Это не хорошо и не плохо – просто констатируем факты.

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От Правительства страны идут положительные сигналы. Уже с сегодняшнего дня вступили в силу некоторые карантинные послабления, а с 12-го мая зеленый свет может увидеть перед собой и спорт. В частности, футбол. Команды получат возможность тренироваться. Сначала – группами по 5-6 человек, а потом – и более широкими группами. Две недели предоставлены на подготовку, а уже 30-го мая планируется провести первый после длительной пандемической паузы тур УПЛ (все матчи – без зрителей).

Собственно, послекарантинный календарь турнира общественность получила еще до того, как была какая-то ясность по ослаблению или продолжению ограничительных мер. Здесь ничего удивительного нет. УАФ должна была разработать план возобновления сезона согласно рекомендациям УЕФА – это и было сделано. Позиция Павелко и компании четкая – доигрывать. Не против этого и клубы - участники УПЛ. Есть проблемы с Первой и Второй лигами, но об этом – чуть позже.

У нас ситуация развивается не по французскому сценарию, где доигрывать сезон запрещает власть. Нет английского сценария, где между собой не могут договориться сами участники элитного дивизиона. Единственное, что может помешать большой игре – это непродуманность или несовершенство организационных моментов.

Например, есть слова Сергея Палкина о том, что доигрывать, с учетом необходимости экономить, нужно в двух-трех городах, чтобы максимально упростить логистику. От УАФ об этом вообще ничего не слышно. Во-вторых, возникают вопросы относительно способности всех клубов обеспечить футболистов и тех, кто вовлечен в организацию матчей, тестами на COVID-19. Каждая из команд, по усредненным подсчетам, должна будет сделать около тысячи тестов, цена одного – около тысячи гривен. Это примерно миллион гривен. Добавим к этому зарплату футболистам, расходы на логистику и другие организационные затраты – и получаем угрозу возникновения английского сценария. Ведь не секрет, что бедные лиги, какой и является УПЛ, в отличие от богатых, от прекращения сезона страдают не так сильно (точнее, вообще не страдают). Владельцы клубов, на чьих плечах и висит бремя финансирования (большинство из которых на футболе зарабатывает), во время пандемии экономят. А здесь не только может завершиться период экономии, но и непредвиденная в бюджете статья расходов прибавится.

Моральный аспект ситуации пока упустим. Ведь возобновление сезона возможно лишь при условии положительной динамики заболевания, что должно способствовать отсутствию дефицита тестов. В противном случае все эти планы, разговоры, начинания – профанация.

Руководство украинской Премьер-лиги перенимает опыт Бундеслиги, которая в процессе возобновления чемпионата разработала и запустила в обиход протокол безопасности. Другими словами – четкая инструкция по безопасности участников и организаторов матчей. Здесь все правильно и дополнительного объяснения не требуется. Возникает только один вопрос: а готова ли УАФ, по примеру Германии, брать на себя часть финансовых обязательств по этому протоколу?

Обратим внимание на то, что сказал Евгений Дикий, исполняющий обязанности руководителя УПЛ:

"Конечно, обязательным условием будет проведение тестирования на наличие или отсутствие коронавируса. Клубы задали вопрос, что есть определенные трудности с необходимым количеством тестов. Поможет ли УАФ и лига. Мы сообщили, что со своей стороны сделаем все, что сможем для помощи. УАФ будет обращаться в министерство, чтобы эти тесты имели приемлемую цену. Цена варьируется: 500 гривен, есть 2000 гривен, есть 5000 гривен".

УАФ будет ходатайствовать только относительно цены. Даже если удастся "выторговать" тесты по 500 гривен, то это дополнительные полмиллиона гривен расходов для каждого клуба (если не больше). Есть большие сомнения, что представители украинского "болота" потянут такие расходы.

Хочешь - не хочешь, а организационный вопрос становится ребром. Особенно по Первой и Второй лигах. Эти клубы бедные и самостоятельно тестировать своих игроков и людей, вовлеченных в организацию поединков, точно не смогут. Кроме того, острее, чем в УПЛ, стоит проблема логистики, ведь Первая и Вторая лиги имеют широкую географию. В-третьих, несколько представителей этих лиг открыто заявляют о нежелании и невозможности продолжать сезон в таких условиях (в частности, такой посыл идет от "Черноморца" и "Миная") – и не считаться с интересами участников игры нельзя. С другой стороны, мотивация одесситов понятна – там финансовые затруднения и прекращение чемпионата позволит перевести дыхание и, возможно, поможет ухватиться за какую-то соломинку. В "Минае" же рассчитывают на то, что текущая турнирная таблица, в которой закарпатцы – третьи, станет окончательной и именно так клуб получит путевку в УПЛ. Но не надо забывать о факторе "сильных мира сего". Сергей Палкин не устает повторять, что в это время расширения лиги нецелесообразно. Также заявил, что с ним солидарен и президент "Динамо" Игорь Суркис. Если же сезон не будет возобновлен, то обмена "один на три" между УПЛ и Первой лигой может не состояться и подавно. "Минай" тогда останется у разбитого корыта.

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Но это уже немного другой вопрос. Если отталкиваться от того, что играть должны все, то напрашивается вывод – без экстренных мер Первая и Вторая лиги не продолжатся. Можно пойти по пути минимального сопротивления и просто прекратить розыгрыши, сконцентрировавшись только на УПЛ и Кубке. Но если быть "идейными" до конца, работая на благо Игры, то надо думать не только о верхушке айсберга. Здесь дело как раз облегчили бы условные "опорные стадионы". То есть, арены в каждом из уголков страны, вокруг которых базировались бы клубы и где проходили бы матчи. Такой подход упрощает логистику, но одновременно требует единства и компромисса от всех участников турнира. Но вопрос логистики должен стоять не перед, а после вопроса о здоровье и безопасности участников игры. А относительно тестов двух мнений быть не может – клубам нужно больше помощи, чем просто ходатайство по цене.

Итак, все идет к тому, что с 12-го мая действительно начнется "оттепель" и футбол проснется после летаргического сна. Вопрос только в организационной составляющей. Одно дело – планировать и хотеть что-то сделать, совсем другое – суметь это сделать. Сейчас движение по направлению к Игре происходит, но последним шагом придется переступить через много препятствий. И не факт, что силы и ума сделать этот шаг на прямых ногах хватит...