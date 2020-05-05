Карпаты выступают за расширение УПЛ и доигровку сезона в двух городах

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин заявил о том, что львовский клуб поддерживает идею доиграть чемпионат в двух городах, но против варианта не расширять УПЛ до 14 клубов.

– Уже много лет "Карпаты" выступают за расширение лиги. Причин здесь больше чем достаточно, а едва не главной является то, что первая лига, пожалуй, еще никогда не была столь сильной в финансовом, игровом и инфраструктурном плане. Если говорить образно, у нас в котле варится картофель с мясом и овощами. А если добавить даже по ложке специй, блюдо получится значительно более привлекательным и вкуснее, появится региональный колорит, специфический аромат и неподдельная пикантность. Обращать внимание надо и на то, что если вовремя не добавить приправу, то блюдо и дальше будет вариться в собственном соку, после чего ее вкусовые свойства будут утрачены, а сами специи засохнут.

Более того, "Карпаты" выступают за увеличение лиги до 16 команд. И именно сейчас едва ли не лучшее время для того, чтобы это сделать. В первой лиге достаточно клубов, которые могут усилить элитный дивизион.

– Есть ли смысл доигрывать чемпионат в двух городах – Киеве и Львове?

– Да, конечно, "Карпатам" на руку такой вариант. Думаю, мы бы договорились о том, что команды смогут тренироваться на наших полях и играть на "Украине". В нашем клубе работают одни из лучших агрономов в стране, поэтому за качество газонов я не волнуюсь.

Добавляет Львову преимуществ и наличие в городе "Арены-Львов", где также могут проходить матчи чемпионата. Если УПЛ и УАФ договорятся с "Ареной", находящейся в государственной собственности, о приемлемых финансовых условиях проведения матчей, в выигрыше останутся все: УПЛ получит вариативность при планировании календаря, а стадион (кстати, третий по стоимости строительства в Украине), наконец заработает по своему основному назначению.

Другой вопрос устроит ли такое развитие событий тот же "Мариуполь", которому предстоит сутки сюда добираться и где-то жить. То же касается "Олимпика", "Ворсклы" и "Днепра-1". Насильно сюда никого не затащишь. Хотя логика действительно подсказывает, что с точки зрения инфраструктуры Львов – самый оптимальный вариант.

УАФ получила 4,3 миллиона евро от УЕФА и пока не знает, как их потратить. Эти средства можно аккумулировать в завершение чемпионата в двух городах – то есть помочь командам с доездом, проживанием, расходами на организацию матчей, приобретение тестов на коронавирус и тому подобное.