Ультрас Карпат выступили в поддержку Стерненка и заявили о готовности к акциям протеста

Объединение ультрас "Карпат" выразило свою поддержку известному общественному активисту Сергею Стерненку и заявило о готовности принять участие в акциях протеста в случае дальнейшего произвола определенных должностных лиц, которые хотят предъявить ему обвинение в тяжком преступлении.

Болельщики львовского клуба призвали другие фанатские движения и общественные организации проявить солидарность и выразить свою поддержку.

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Следующим может быть каждый из нас! ..Не допустим нарушения права украинцев на самозащиту и реванша врагов Украины!

25-летний Сергей Стерненко был участником Революции Достоинства, возглавлял евромайдан Одессы, впоследствии областную организацию "Правого сектора". Был борцом против украинофобии, коррупции и незаконных застроек в городе.

В течение 2018 года в феврале, а затем дважды в мае, на Стерненка совершено три покушения с использованием оружия. Во время третьего нападения Сергей в пределах самозащиты нанес смертельное ножевое ранение одному из нападавших. Сам Стерненко результате столкновения получил сотрясение мозга и тяжелое ножевое ранение руки.

Несмотря на очевидную самозащиту, полиция открыла производство из-за убийства. Весной 2020-го только после назначения, расследование в деле Стерненка активизировала новый генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. О ее личной заинтересованности в деле заявлял и Виктор Трепак, тогда заместитель генпрокурора.

4 мая, Сергей Стерненко получил повестку в СБУ. Однако день допроса предназначен прошлым время - 21 апреля.