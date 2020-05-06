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Ультрас Карпат выступили в поддержку Стерненка и заявили о готовности к акциям протеста

Премьер-лига
(31 голосов)

"Следующим может быть каждый из нас"

Ультрас Карпат выступили в поддержку Стерненка и заявили о готовности к акциям протеста
Новина українською

Объединение ультрас "Карпат" выразило свою поддержку известному общественному активисту Сергею Стерненку и заявило о готовности принять участие в акциях протеста в случае дальнейшего произвола определенных должностных лиц, которые хотят предъявить ему обвинение в тяжком преступлении.

Болельщики львовского клуба призвали другие фанатские движения и общественные организации проявить солидарность и выразить свою поддержку.

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Следующим может быть каждый из нас! ..Не допустим нарушения права украинцев на самозащиту и реванша врагов Украины!

25-летний Сергей Стерненко был участником Революции Достоинства, возглавлял евромайдан Одессы, впоследствии областную организацию "Правого сектора". Был борцом против украинофобии, коррупции и незаконных застроек в городе.

В течение 2018 года в феврале, а затем дважды в мае, на Стерненка совершено три покушения с использованием оружия. Во время третьего нападения Сергей в пределах самозащиты нанес смертельное ножевое ранение одному из нападавших. Сам Стерненко результате столкновения получил сотрясение мозга и тяжелое ножевое ранение руки.

Несмотря на очевидную самозащиту, полиция открыла производство из-за убийства. Весной 2020-го только после назначения, расследование в деле Стерненка активизировала новый генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. О ее личной заинтересованности в деле заявлял и Виктор Трепак, тогда заместитель генпрокурора.

4 мая, Сергей Стерненко получил повестку в СБУ. Однако день допроса предназначен прошлым время - 21 апреля.

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В статье: ультрас Карпат
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Комментарии (26)
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artas@ (Львів)
06.05.2020 в 11:20
На Стерненка ТРИЧІ нацьковували ЗЕКІВ. Хлопці тільки-но виходили з тюрми і наступного ж дня у них з'являлося бажання вбити СТЕРНЕНКА. не дивно? Для мене тут все зрозуміло
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+1
0
Королів Антон (Берген - Жидачів)
06.05.2020 в 11:17
Ох і розвелося ж тут наволочі москальської. ЗАВЖДИ ВІРНІ - поруч зі Стерненком. А слухати москальських ботів - це себе не поважати
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+1
-1
York (Донецк)
06.05.2020 в 10:31
Если что, Стерненко человека убил! Таких ультрас тоже на нары!
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+1
-3
avatar
zloyded (Киев)
06.05.2020 в 10:26
Скільки ж бидла розвелось в державі! Ультрас - це хто? В усьому світі це небезпечні елементи, а в нас ще і керовані певними політичними "діячами". Не ту країну назвали Гондурасом...!!!
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+3
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.05.2020 в 10:29
Це для таких ватних дибілів як ти, а не для усього світу. В усьому світі немає стільки криміналу та агентів фсб при владі.як у нас.
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+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.05.2020 в 10:20
Добре, що цих коцапофашистських свиней підсмажили 2 травня 2014. Стерненку - свободу! Паскудний зараз феесбешний режим зелебобіка.
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+2
-4
lightning (Одесса)
06.05.2020 в 10:12
Хватит уже правовое государство превращать в нацистский рагулячий свинарник эпохи средневековья!!!
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+4
-1
мы за динамо (киев)
06.05.2020 в 10:17
поцреот-недопалок. козломорда бидлятина. закрий смердюче гризло.
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+2
-3
avatar
zloyded (Киев)
06.05.2020 в 10:28
Нацик - Динамо не прикрвайся! Тобі подобні у 1942 році динамівців розстріляли і у концтабори відправили!
+1
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.05.2020 в 10:30
А тобі подібні влаштували голодомори та вбивали моїх родичів у 1937 та й пізніше.
+2
0
мы за динамо (киев)
06.05.2020 в 10:45
старість не радість- маразм не оргазм. ти не злий дід, а тупий. пс мій дід та прадід теж закатовані совковою мразотою.
+2
0
lightning (Одесса)
06.05.2020 в 10:09
Убийца должен сидеть в тюрьме!!
Ответить
+4
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.05.2020 в 10:21
Ахметов давно сидить? А Кучма за організацію вбивства як мінімум Гонгадзе?
Ответить
+2
-2
lightning (Одесса)
06.05.2020 в 10:22
Так что теперь и всех остальных убийц может на свободе оставим?
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.05.2020 в 10:23
Давайте почнемо з серійних, а не тих хто вчинив самооборону.
+1
-1
lightning (Одесса)
06.05.2020 в 10:42
насколько я понял из выводов следствия, они не считают что это была самооборона и при Порохе эту тему пытались замять, а сейчас снова дело всплыло!!!
0
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.05.2020 в 11:29
Звичайно так не вважають, бо їм так наказали зверху.
0
0
rprohats (Львов)
06.05.2020 в 09:36
Займитесь клубешником, который в футбол играть не умеет и президентом, который убил человека и спрятался. ультрас, мля...
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+4
-6
Просто Квашин (Харьков)
06.05.2020 в 09:54
Згинь мокша вонючая...Беженец долбанный в задницу...Тебе заднепривод в рот посмотришь,асфальт видно...Дырявый пед*ра*т...
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+4
-4
мы за динамо (киев)
06.05.2020 в 10:04
не відволікайся від свого улюбленого заняття -- смокчи пуйло
Ответить
+2
-2
Гаринча (Киев)
06.05.2020 в 09:34
Результат экспертизы — умышленное убийство. Это же Украина, тут законы не для всех.
Ответить
+6
-2
мы за динамо (киев)
06.05.2020 в 09:54
шкода шо тільки одного. другий обі@рався та здриснув.
Ответить
+3
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.05.2020 в 10:22
Його аваківці таємно вивезли з України закордон, й сховали там.
+2
0
мы за динамо (киев)
06.05.2020 в 09:15
курву венедіктову на панель. до гнилоротих сепарюг.
Ответить
+5
-5
Просто Квашин (Харьков)
06.05.2020 в 09:56
Вона так i закiнчить...
Ответить
+3
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
06.05.2020 в 10:22
Вони усі, ця свора, втічуть з награбованим мільйонами як Хам.
+1
0


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