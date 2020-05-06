  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Давайте выжгем траву на своем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне - Динамо акцентирует внимание на пожарах в экосистемах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Давайте выжгем траву на своем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне - Динамо акцентирует внимание на пожарах в экосистемах

Премьер-лига
(2 голосов)

Киевляне креативно подошли к проблеме пожаров в экосистеме

Давайте выжгем траву на своем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне - Динамо акцентирует внимание на пожарах в экосистемах
Новина українською

Киевское "Динамо" креативно привлекло внимание к проблеме полевых и лесных пожаров в Украине.

Столичный клуб опубликовал в фейсбуке пост, который отличается оригинальной подачей.

"ФК "Динамо" Киев принял решение выжечь траву на своем домашнем поле, чтобы она лучше росла в следующем сезоне. Мы следуем старой доброй традиции жечь сухостой, возлагаем на этот процесс большие надежды и рекомендуем сделать то же на стадионах "Олимпийский" и "Арена-Львов".

Правда бред? Мы тоже так думаем!

Таким образом мы хотим привлечь внимание к поджогам на полях значительно больших за футбольные. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, с начала года в Украине произошло более 12 000 пожаров в экосистемах. Из-за выжигания сухостоя гибнут люди, живьем сгорают тысячи животных и уничтожаются километра плоскостей. По мнению врачей, последствия поджогов могут вызвать легочные заболевания, которых всему миру сейчас и так хватает.

Мы призываем украинцев сообщать в полицию о случаях поджогов и отказаться от пагубной традиции для сохранения жизни, окружающей среды и здоровья собственных детей!", – сказано в сообщении столичного клуба.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...