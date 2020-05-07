Леднев: Главное для Зари - завершить чемпионат на втором месте

Полузащитник "Зари" Богдан Леднев рассказал о своем карантине, а также высказался относительно доигровки сезона.

- Богдан, как настроение во время карантина? Чем занимаешься?

- Карантин уже порядком надоел, но мы его неукоснительно соблюдаем. К тренировкам хочется вернуться побыстрее. С нетерпением ждём момента, когда нам разрешат тренироваться.

- Как изменился режим на карантине?

- Главное изменение – отсутствие тренировок с командой. Сейчас я тренируюсь отдельно плюс есть сеанс тренировок по Скайпу с командой.

- Было несколько вопросов относительно "Динамо". Но сейчас ты игрок "Зари".

- Да, я игрок "Зари" на данный момент и всё сделаю, чтобы клуб добивался тех целей, которые "Заря" ставит перед собой. А что будет в будущем, будет решаться дальше.

- Готова ли "Заря" к Лиге Чемпионов?

- Главное квалифицироваться в Лигу Чемпионов, завершив чемпионат на втором месте. А дальше будет видно.

- Твоё отношение к ВАР и стоит ли доигрывать чемпионат Украины?

- Чемпионат стоит доиграть, чтобы не было лишних вопросов по поводу расположения мест. По поводу ВАР, если его грамотно и честно использовать и трактовать, то он однозначно нужен.