Рафаилов: Первое время в Запорожье Заря жила в совдеповской гостинице

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов, который покинул клуб в конце марта, подвел итоги своей работы в луганской команде.

"Я ушел из команды, когда она находилась и находится на втором месте. А приходил я в "Зарю", когда она была на грани исчезновения и вылета. Нельзя сказать, что это лишь моя заслуга. Это заслуга целого коллектива, в который входили футболисты, тренеры. На момент моего прихода клуб был в крайне катастрофическом состоянии, с большим количеством долгов, полностью недееспособной структурой. Оценка труда руководителя должны давать окружающие и результаты в турнирной таблице.

Причины успехов Зари после 2014 года? Их нет. Были обстоятельства, которые сплотили и мобилизовали людей. Каждый понял, что благополучие и достаток находится в их руках. Чтобы чего-то добиться, нужно трудиться. Это заслуга коллектива и тренерского штаба. Трудности всегда мобилизуют людей и появляются силы, а сытая жизнь развращает. Первое время в Запорожье жили в совдеповской гостинице. Потом потихоньку стали обустраиваться, привели поле в порядок. Большая благодарность городским властям, которые встретили нас как своих и помогали, как могли", - сказал Рафаилов.