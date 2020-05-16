  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Павелко: С нетерпением ждем смягчения карантина, чтобы возобновить футбольные соревнования
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Павелко: С нетерпением ждем смягчения карантина, чтобы возобновить футбольные соревнования

Премьер-лига
(1 голосов)

Состоялась видеоконференции с участием руководства УАФ

Павелко: С нетерпением ждем смягчения карантина, чтобы возобновить футбольные соревнования
Новина українською

Президент УАФ Андрей Павелко ожидает скорого возобновления соревнований в УПЛ.

- Важно, что несмотря на все ограничения, футбольное сообщество сохраняет позитивный настрой, продолжает активную работу и имеет много планов. Благодарны региональным ассоциациям за помощь ветеранам и врачам, которые второй месяц подряд противостоят эпидемии.

Все мы, как и болельщики, соскучились по футболу. Как и раньше, поддерживаем тесную связь с Офисом президента Украины, правительством и МОЗ, с нетерпением ждем смягчения карантина, который позволит возобновить футбольные соревнования, – сказал Павелко.

Напомним, что предварительно УПЛ должно возобновиться 30 мая.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Павелко УПЛ УАФ коронавирус
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...