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Павелко: С нетерпением ждем смягчения карантина, чтобы возобновить футбольные соревнования
Состоялась видеоконференции с участием руководства УАФ
Президент УАФ Андрей Павелко ожидает скорого возобновления соревнований в УПЛ.
- Важно, что несмотря на все ограничения, футбольное сообщество сохраняет позитивный настрой, продолжает активную работу и имеет много планов. Благодарны региональным ассоциациям за помощь ветеранам и врачам, которые второй месяц подряд противостоят эпидемии.
Все мы, как и болельщики, соскучились по футболу. Как и раньше, поддерживаем тесную связь с Офисом президента Украины, правительством и МОЗ, с нетерпением ждем смягчения карантина, который позволит возобновить футбольные соревнования, – сказал Павелко.
Напомним, что предварительно УПЛ должно возобновиться 30 мая.