Павелко: С нетерпением ждем смягчения карантина, чтобы возобновить футбольные соревнования

Президент УАФ Андрей Павелко ожидает скорого возобновления соревнований в УПЛ.

- Важно, что несмотря на все ограничения, футбольное сообщество сохраняет позитивный настрой, продолжает активную работу и имеет много планов. Благодарны региональным ассоциациям за помощь ветеранам и врачам, которые второй месяц подряд противостоят эпидемии.

Все мы, как и болельщики, соскучились по футболу. Как и раньше, поддерживаем тесную связь с Офисом президента Украины, правительством и МОЗ, с нетерпением ждем смягчения карантина, который позволит возобновить футбольные соревнования, – сказал Павелко.

Напомним, что предварительно УПЛ должно возобновиться 30 мая.