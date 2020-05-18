Огиря: У Десны хорошие шансы завоевать медали

Хавбек "Десны" Владислав Огиря рассказал о том, как провел карантин, а также очертил цели и задачи команды на сезон.

- В весенний части чемпионата Вы провели только один матч в УПЛ. Можно сказать, что Вам карантин пошел на пользу, и как сейчас себя чувствуете?

- Хорошо что провел хотя бы один матч, ведь была тяжелая травма. Так сложились обстоятельства с коронавирусом, что, наверное, для всех травмированных это пошло на пользу - люди восстановились, выздоровели. Поэтому, можно сказать, что есть плюсы, но есть и минусы.

- За кем из команды всего успели соскучиться за время карантина?

- В принципе, мы все общались в чате, поэтому очень скучать не пришлось (улыбается, - прим.).

- Во время перерыва, связанного с карантином, "Десна" отпраздновала 60-летие. Для Вас лично, эта дата то значит?

- Конечно значит, ведь я нахожусь в этом клубе - это моя семья, мой дом. Я очень рад быть в "Десне". 60 лет... Думаю, это не мало. Хотелось бы пожелать клубу идти в том же направлении, в котором движемся и ставить еще большие задачи и цели - развеваться и радовать болельщиков и руководство своей игрой.

- Как раз этот юбилейный год - уникальный для истории клуба, ведь впервые команда претендует на медали чемпионата Украины. По Вашему мнению, карантин, который поймал "Десну" "на взлете", помешает бороться за медали? Как бы Вы оценили шансы на завоевание наград в этом сезоне?

- Думаю, что нет. Все команды находятся в одинаковых условиях. Все зависит от того, как коллективы подготовятся к первым матчам. Сейчас будем проходить мини-сборы и посмотрим: как будет. Шансы на завоевание медалей большие, но все зависит от 9 матчей - в каждом постараемся брать максимум очков. А там жизнь расставит все на свои места.