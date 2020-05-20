Рафаилов: УПЛ пишет дутые цифры посещаемости. Во Львове сидит 300 человек, а в протоколе - 2 700

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов не верит официальным данным УПЛ о посещаемости матчей Лиги.

"Понятно, что в протоколах на УПЛ пишут дутые цифры, как правило. Прихожу во Львове на стадион, считаю болельщиков, сидит 300. Да, считаю пальцем, вот такой я человек, может, это и неправильно. А потом читаю в протоколе – 2 700.

Но пусть это лежит на их совести. На "Олимпике" 150 человек сидит, в протоколе – 1 500", – сказал Рафаилов.

Отметим, что согласно официальной статистики наибольшая средняя посещаемость матчей нынешнего сезона УПЛ у "Динамо" (чуть более 11 тысяч зрителей на матч), а наименьшая - у "Олимпика" (чуть менее 2,5 тысяч на матч)